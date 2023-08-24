女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名潘姓女子（74歲）22日在三民區的超商內遭員警盤查時，怕通緝身分曝光，一度謊報友人資料，甚至還掰說頭髮剛剛「電」過，還割過雙眼皮，但員警發現她的照片與本人樣貌差很大，當場戳破她的身分，潘女只好坦承自己已被通緝7年之久，訊後移送高雄地檢署歸案。

▲▼潘女（右）在超商內遭員警盤查時，怕通緝身分曝光，瞎扯頭髮剛剛「電」過、也割過雙眼皮。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民第一分局長明所員警於22日0時許，巡邏至三民區六合路上超商巡簽時，發現一名潘姓女子看見警方，就神情緊張趕緊走進超商內，此舉卻引起員警關注，立刻進入超商內盤查。

潘女一開始先謊報友人的身分，隨即遭員警識破後，接著潘女便掰說照片上的人確實是自己沒錯，解釋說自己的頭髮剛剛「電」過，甚至還說自己因愛水（漂亮），所以眼睛、鼻子等等都有整形過，企圖欺騙警方查緝。

但長明所巡佐李佳衛也不是省油的燈，擔任警職逾30年的經驗，一眼便識破潘女與假身分的照片臉部特徵差很大，最後在對潘女補問一句，「42年次生肖屬什麼？」潘女支支吾吾回答「屬龍」，當場被戳破謊言，這時，潘女才坦承自己是遭到高雄地檢署於2016年發布詐欺、銀行法通緝，訊後移送高雄地檢署歸案。