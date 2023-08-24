集結30家名店！高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場　還有11家異國炸物

▲高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華本周末登場。（圖／高雄觀光局提供）

記者黃士原／台北報導

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」本周末登場，今年除邀請30家鹹酥雞名店，還找來星級飯店、必比登店家等11家異國炸物，總共41家店登場較勁。活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，觀光局建議搭乘捷運前往會場。

觀光局長高閔琳表示，今年鹹酥雞嘉年華不僅有全台連鎖No.1的「台灣第一家鹹酥雞」、「吮指王」、「炸雞大獅」、「巷口炸雞」等知名品牌，還有全台地方人氣名店，如高雄「迷路炸物店」、台南「集雞蜜鹽酥雞」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂鹹酥雞」等，更有首次參與的原民風味「馬告鹽酥雞」。

▲「橋邊鵝肉LE PONT」法式風味炸物。（圖／取自高雄旅遊網）

在觀光局力邀下，米其林必比登推介的「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國連鎖品牌「Nene chicken」、義郎壽司旗下的「植橪和食」、德式「德藝小築」、南洋風情的「LOWCA勞咖」、古巴風「OLA風味炸物」，以及義式「承億酒店BAR KAO餐酒館」等11間店家齊聚一堂，提供異國風味炸物。

▲台式風味「迷路炸物店」的黃絲帶雞排。（圖／取自高雄旅遊網）

這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等，參與票選活動的民眾，就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等贈品，數量有限，送完為止。

觀光局也提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車，建議可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可抵達會場。