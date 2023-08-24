　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

集結30家名店！高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場　還有11家異國炸物

▲全國鹹酥雞嘉年華明登場　高雄觀光局呼籲搭乘捷運或輕軌。（圖／高雄觀光局提供）

▲高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華本周末登場。（圖／高雄觀光局提供）

記者黃士原／台北報導

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」本周末登場，今年除邀請30家鹹酥雞名店，還找來星級飯店、必比登店家等11家異國炸物，總共41家店登場較勁。活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，觀光局建議搭乘捷運前往會場。

觀光局長高閔琳表示，今年鹹酥雞嘉年華不僅有全台連鎖No.1的「台灣第一家鹹酥雞」、「吮指王」、「炸雞大獅」、「巷口炸雞」等知名品牌，還有全台地方人氣名店，如高雄「迷路炸物店」、台南「集雞蜜鹽酥雞」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂鹹酥雞」等，更有首次參與的原民風味「馬告鹽酥雞」。

▲「橋邊鵝肉LE PONT」法式風味炸物。（圖／取自高雄旅遊網）

▲「橋邊鵝肉LE PONT」法式風味炸物。（圖／取自高雄旅遊網）

在觀光局力邀下，米其林必比登推介的「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國連鎖品牌「Nene chicken」、義郎壽司旗下的「植橪和食」、德式「德藝小築」、南洋風情的「LOWCA勞咖」、古巴風「OLA風味炸物」，以及義式「承億酒店BAR KAO餐酒館」等11間店家齊聚一堂，提供異國風味炸物。

▲台式風味「迷路炸物店」的黃絲帶雞排。（圖／取自高雄旅遊網）

▲台式風味「迷路炸物店」的黃絲帶雞排。（圖／取自高雄旅遊網）

這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等，參與票選活動的民眾，就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等贈品，數量有限，送完為止。

觀光局也提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車，建議可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可抵達會場。

ET快訊
侯友宜9月訪美！將赴華府等4城市、詳細時間行程曝光
瓦格納高層團滅？俄墜機10死名單曝光　神祕大咖也在
「準蘇拉」周末可能成中颱！　發警報時間曝
顧寶明「千萬遺產」消失　女兒怒告！三媽慘了
鬼月預告「送肉粽」！　專家說重話：後果自行負責
獨／李多慧變新聞主播！　粉紅套裝現身
快訊／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死路人！　10萬交保
熱帶低壓離台近！　專家：若成颱可能很快發警報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民眾由期待轉變為討厭」　他分析在野三隻小豬各自困境

10月底「侯柯合」？　郭正亮曝策略：整個氛圍不一樣

岡山榮家、福利處攜手設「國軍福利站」　讓榮民長輩方便買必需品

郭台銘稱「共軍擾台倒不如媽祖繞台」　綠委：純粹寄託媽祖不公平

侯友宜9月訪美！　將赴華府等4城市、詳細時間行程曝光

賴清德破4成！前藍委嘆選戰進垃圾時間　綠謹慎：不排除變1對1

高嘉瑜民調落後　徐巧芯曝流失「1族群」：能否維持人設是關鍵

集結30家名店！高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場　還有11家異國炸物

要台積電就要有核四？　周玉蔻：柯文哲不用功到極點

拜登政府第11度對台軍售　總統府感謝：持續落實對台安全承諾

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

「民眾由期待轉變為討厭」　他分析在野三隻小豬各自困境

10月底「侯柯合」？　郭正亮曝策略：整個氛圍不一樣

岡山榮家、福利處攜手設「國軍福利站」　讓榮民長輩方便買必需品

郭台銘稱「共軍擾台倒不如媽祖繞台」　綠委：純粹寄託媽祖不公平

侯友宜9月訪美！　將赴華府等4城市、詳細時間行程曝光

賴清德破4成！前藍委嘆選戰進垃圾時間　綠謹慎：不排除變1對1

高嘉瑜民調落後　徐巧芯曝流失「1族群」：能否維持人設是關鍵

集結30家名店！高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場　還有11家異國炸物

要台積電就要有核四？　周玉蔻：柯文哲不用功到極點

拜登政府第11度對台軍售　總統府感謝：持續落實對台安全承諾

打詐動作遭質疑　數位部：攜手各部會、檢警及業界從源頭防堵詐騙

日職上演白飯之亂！監督下令撤飯鍋　中日龍吞下客場14連敗

岩手5處必去賞楓地！搭楓葉纜車俯瞰紅色山林　再泡花卷溫泉12湯

0~18歲兒童帳戶首選中租！業界唯一親子友善理財帳戶終身0手續費

快訊／「疑動物觸碰」電線桿起火！武陵國民賓館、環山部落大停電

製造業破萬人放無薪假　3家新增近500人幾乎全廠實施

馬雲再度現身！　自曝「退休」後的工作重心

病重妻「平板帳密」給夫！他解鎖驚見外遇對話　一動作下場慘了

雷蒙多訪華前夕與謝鋒會面　四名高官接力訪問或為中美元首會晤鋪路

準颱風「蘇拉」侵台機率35％　3可能路徑曝！轉圈圈5天後撲台

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

政治熱門新聞

吳子嘉斷言館長知識含量不足以分析民調

傳林飛帆將任副執行長　民主基金會回應了

傳吳子嘉要提告　館長：這3字可信度是0

郭台銘：與其共軍擾台，不如媽祖繞台

登革熱＋1　北市成立文山區應變中心

柯文哲緬懷823砲戰搞錯年份　寫成228那年

接月薪11萬副執行長挨轟　林飛帆親回應

分析／別再磨損選民耐性！　侯、柯、郭團結咖啡不宜遲

美批准售台159億F-16V偵蒐系統　國防部感謝：大幅提升我空戰效能

新民調侯友宜17.9%、柯文哲29.6%　賴清德微幅上漲

館長願下跪換郭柯侯組合　柯：不用

綠向柯提3問　民眾黨：早就回應過

數位部將滿一年沒政績？　李彥秀轟：淪為「無頭蒼蠅」

郝柏村一生備戰怕開戰　兒籲和中別怕抹黑

更多熱門

相關新聞

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

天氣熱要喝！就有超商即日起開賣2款重磅新品，喜愛濃郁口感的你，一定要喝這杯「agnès b.冰可可」，嚐鮮價只要70元；另外則是清爽又解渴的「青梅冰茶」，每日可享限量買2送2優惠，趕快把握便宜買。

軍公教75折！板橋星級Buffet 9月限定

軍公教75折！板橋星級Buffet 9月限定

10家掉出今年台中必比登推介

10家掉出今年台中必比登推介

宮原眼科姊妹店「明治町」開幕了

宮原眼科姊妹店「明治町」開幕了

米其林必比登推介出爐

米其林必比登推介出爐

關鍵字：

美食雲鹹酥雞嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面