翻譯被擋門外！習近平獨自進場　「一面迷茫」頻回頭找人

記者林郁婷／綜合報導

金磚國家領導人峰會21至24日在南非舉行，不過23日的會議開始前出現一場小插曲！大陸國家主席習近平走進會場時，原本應該陪同的翻譯卻突然被保鑣擋在門外，導致他在進場時頻頻回頭，最終只能獨自上前，臉上迷茫和不知所措的表情全都被攝影機記錄下來。

據《BBC中文網》報導，習近平一路走紅毯到會議室的門前，這時身後並沒有隨行人員，直到走進會場後，才有一位助手提著公事包快步上前，但是被門口的保鑣攔住，隨後門被關上。

從現場畫面可以看到，習近平停下腳步回頭看著門關上，才繼續往前走，過程中好幾次微微地回頭看，又再次停下，面露迷茫，似乎在猶豫要不要繼續走，表情和動作都略顯僵硬。

習近平思考過後繼續走，但走沒幾步又第三次停住腳步回頭看，確定助手沒有跟來，最後獨自走上前與南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）握手。

▲金磚國家成員國，由左至右分別是巴西總統達席瓦爾、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪與俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）



《自由亞洲電台》也報導，習近平在與南非、俄羅斯、印度、巴西領導人握手合照時，疑似因沒有翻譯陪同，而沒有聽懂主持人的指示，反應相對其他領導人緩慢，甚至一度不知道該如何同時跟兩邊領導人握手，最後是由巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）抓他的右手放在三人手上，才化解尷尬。