陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：交流要「開大門走大路」別搞小動作

▲ 商總理事長許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

陸委會今（24）日公布恢復兩岸團體旅遊新規劃，包含恢復第三地陸客和陸籍團客來台觀光，我方旅行業組團赴陸，前提是每日限額2千人，針對台灣政府有條件限制陸團赴台，商總理事長許舒博稍早接受訪問也表示，「又想開又不想開，沒必要做那麼多小動作，要就是開放全部的大門大路。」他也建議，應該先開放有兩岸直航省市赴台觀光，才有實質效益。

根據陸委會今日釋出措施，9月起開放第三地陸客來台觀光，兩岸團客開放即日起有1個月內準備期，必須視陸方回應恢復，宣布實施時間，初期陸客團赴台每日放行2千人，先試行走小通金門、馬祖、澎湖，台灣團赴陸同樣每日只能2千人。

商總理事長許舒博今天前往河南參加「豫台經貿洽談會」，談及我方今宣布鬆綁陸客來台政策附帶「條件限制」，他接受《東森新媒體ETtoday》採訪時也直言，「兩岸真的要交流，我們應該『開大門、走大路』，不要做任何的設限，應該想盡辦法開放。」

許舒博也透露，今天消息公開後，立刻跟陸委會主委邱太三聯繫，並且提出一些實際性的現況和建議，考量兩岸直航沒有全部開放，兩邊的旅行團都面臨一個最重要問題，就是如何轉機？

▲陸客團赴台。（圖／ETtoday資料照）

許舒博認為，「台灣政府應該先開放，目前有兩岸直航的大陸省市陸客團赴台，直航機票價格才便宜，否則轉機機票太貴，依照現況不管是大陸或台灣根本不可能出團，政策怎麼宣佈都沒有用。」

他進一步強調，「我們要面對現實，既然要開放，兩岸交流『就開大門、走大路』，除非你不要了，乾脆把門完全關閉！又想開又不想開，沒必要做那麼多小動作，要就是開放全部的大門大路，因為不存在國安問題。」

陸委會發言人詹宏志今也向對岸喊話，「政策上已經踏出了一步，希望陸方能積極正面的來回應。」許舒博則認為，「大陸也會認為，你要先開放，以後再看怎麼做。」