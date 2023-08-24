才到工業區上班3年多！他肺部鈣化還潰爛竟無感　醫嘆：是肺癌

▲男子肺部鈣化還潰爛竟超無感，醫師嘆：是肺癌。（圖／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名30多歲來自東南亞的外籍男移工，來台灣在工業區上班3年多，定期檢查發現，肺部X光有異常，雇主帶他到大甲李綜合醫院進一步複檢，發現男子肺部鈣化，還疑似有潰爛，連穿刺切片都有困難，最後胸腔科醫師判定男子罹患肺癌，但男子活動力十足、沒有咳嗽、身體也無異狀，連醫師都覺得訝異。男子無法接受自己罹患癌症，由於病情嚴重，轉診到台中榮總進一步治療。

一般罹患肺癌會咳嗽、胸悶或胸痛，但是該外籍移工非常特別，完全沒有覺得不舒服或疲倦，在每年固定健康檢查下，才意外發現自己罹患癌症。大甲李綜合醫院胸腔內科主治醫師黃朝新表示，男子有抽菸習慣，平常工作場所在加工區，但工作環境空氣不好常飄粉塵，研判有可能因此罹患肺癌。

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▲男子肺部有明顯結節及陰影。（圖／李綜合醫院提供）



黃朝新指出，從肺部X光片上看到，男子肺部有明顯結節及陰影，向男子解釋其罹患癌症，男子不敢相信，且從看診中發現，男子活動力很好，精神看起來也不錯，「如果沒有從X光片上判斷，根本不會知道罹患癌症，相當罕見。」

黃朝新提醒，肺癌初期七成以上都沒症狀，被形容是沉默的殺手，目前低劑量肺部電腦斷層掃瞄(LDCT)，能偵測小於一公分的肺部結節，具有更高的敏感性，國健署補助「具肺癌家族史」及「重度吸菸者」兩類人可免費篩檢，符合條件的國人要多加善用。