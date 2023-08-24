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社會 社會焦點 保障人權

彰化鬼月送肉粽來真的！路線曝光更嚇人　專家驚喊：不要鐵齒

▲彰化線西今天深夜送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市26日深夜送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市古夷里因有婦人厭世輕生，將於26日舉辦送肉粽，雖然民俗專家齊聲勸誡，「真的毋湯」，但家屬仍聽從法師建議，決定送肉粽，路線也曝光！里辦公室公告，從在事發地點附近直接走台化排水溝到金馬路，往北走至快官交流道上國道3號北上，下和美交流道到海邊。

據悉，一名婦人疑久病厭世，在住家附近的樹下輕生，家屬預計26日晚間10點起辦理「送肉粽」科儀，將從事發地點附近，直接走台化排水溝到金馬路，往北走至快官交流道上國道3號北上，下和美交流道將煞送出海。

今天下午送煞路線曝光後，嚇到不少人，金馬路跟國道3號，車水馬龍，尤其當天是周末，要怎麼迴避，請喪家能另改日，但有網友指出送煞當天8月26日（農曆7月11日）是安葬、嫁娶、祈福、開光、入宅、入殮等等大吉日，「既然可以安葬，送煞應該沒有不行吧」；不過也有網友說，「農曆7月鬼門大開，送煞真的可以？」引發議論。

民俗專家蒲慶峰強調，「送肉粽」原本喪家要消災解厄，但鬼月送煞的結果，不僅送煞送不走，還會招來一票好兄弟，即使八字再硬，「真的不要鐵齒」，這真的不是在開玩笑，請大家千萬不要鐵齒，要「送肉粽」的話，選在農曆8月才能帶來好運。

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