鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

▲民間習俗中，農曆7月有許多禁忌。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



記者隋昊志／綜合報導

每年進入俗稱「鬼月」的農曆7月，都讓民眾們心裡毛毛的，也特別留意各種習俗與禁忌。台北霞海城隍廟第七代子孫486先生提醒，鬼月有「3做3不做」，可攜帶平安符、做祭改、求元辰，不可太晚回家、不掛風鈴、不吹口哨。另外，若要祭拜好兄弟，也有3點要特別留意。

許多公司行號會在農曆7月普渡拜拜，也有民眾會在自家祭拜好兄弟，486先生表示，要拜好兄弟可以選在農曆7月中任何一天，只要過了中午過後即可，但要記得選在屋外或陽台朝外拜，避免好兄弟進門。

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此外，祭拜好兄弟的供品、紙錢不宜準備太多，避免被當成「大戶」，若是惹鬼上身反而容易影響到自身運勢。在準備的水果方面，建議採單數，且不要用鳳梨、香蕉、梨子、李子，以及龍眼、葡萄等成串的水果，也可在門上貼門神，將好兄弟擋在門外，若家裡有分內外門、前後門，則可貼在最常進出的前門或大門。

486先生指出，傳統上鬼月會做祭改，以求消災解厄、趨吉避凶，不少子女也會為長輩求元辰，祈求元神明亮，生命力更旺盛。習俗上常說鬼月不宜出遠門，486先生建議，在這段期間內，可以隨身帶著平安符或護身符，也可準備幾張淨符或艾草皂備用。無論是不是鬼月，外出都要注意安全，避免從事危險活動。