「150公斤新娘」被抬進婚禮！4男猙獰喊：撐不住...新郎表情瞬變

▲新娘被4人合力抬進婚禮會場。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

環肥燕瘦各有所好。大陸湖北先前舉辦一場「重量級」婚禮，一位體重300斤（大陸1斤=500公克，300斤=150公斤）新娘被4名男子合力從大街抬進婚禮會場，看得其他賓客和民眾哈哈大笑。不過，眾人一看到新郎表情就立刻收起戲謔笑容，氣氛瞬間大變。

綜合陸媒報導，穿著全套禮服的新娘在抵達婚禮會場前突遭禮車「丟包」，並被臉上塗寫1號、2號的2名西裝男，各抬一條腿合力舉向婚禮現場，讓新娘又羞又笑。未料，兩男才走沒幾步就面露猙獰、大喊快撐不住，若非另外2男加入幫忙，新娘可能未到會場先仆街。

▲新郎開心迎接新娘到來。（圖／翻攝自微博）

現場民眾表示，新娘體重目測有150公斤，且似乎早就知道有人力馬車環節，裙子下穿著安全褲。另從賓客拍攝的會場畫面可見，在舞台上等待美人到來的新郎不只長得英俊，體重也相當正常，一見新娘便立刻露出幸福表情，讓現場氛圍從戲謔變得溫馨。

▲婚禮順利落幕。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，雖然有不少網友祝福這對佳偶，但也不乏酸民質疑，「男的肯定貪圖新娘家有錢」，另有許多網友建議新娘減肥，「這體重真的太重了」、「這不只影響自己，以後懷孕生產也會有危險」。

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