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社會 社會焦點 保障人權

琉球籍漁船「旭承輝」日本海上火燒船　友船伸援手...10人獲救

▲旭承輝號漁船資料照 。（圖／民眾提供）

▲旭承輝號漁船資料照 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東琉球籍「旭承輝」號漁船23日深夜11時多，在日本釧路港東南方海域發生火燒船，船身受損嚴重，船上連同10名船員緊急乘坐救生艇逃生，經附近作業友船救起，因床位有限，10名船員只能夜宿舺舨，由於海面風浪很大，深怕船員有危險，家屬希望漁業署跟政府相關單位伸出援手。

東港區漁業電台23日接獲「旭承輝」號漁船附近友船通報，指「旭承輝」號漁船於日本北海道釧路港東南方430浬處的公海海域發生火災，船上連同台籍船長在內共10名船員，緊搭乘救生艇逃生。漁業署獲報緊急連絡在附近作業的4艘友船前往救援。

今(24)日凌晨1時多，獲悉10名船員均被友船「鴻海239號」救起，人員均安，由於「旭承輝」號漁船因火災受損過於嚴重，只能棄船。

也在該海海域作業的「生漁號」船長的太太表示，「生漁號」和「旭承輝」號有交情，因此，已返航兩天的先生，深夜獲報後，決定再往北回到友船地點接駁「旭承輝」號人員，避免全都擠在「鴻海239」號上，而且「鴻海239」號還要作業，空間根本不夠，導致船員只能夜宿舺舨。

她臉書po文指，「由於10個船員都必須睡在外面，那邊風浪過大深怕船員有危險。我們生漁號雖已在返航途中，如要再到旭承輝船員那還有2天之多的航程，但昨晚獲得消息後，我們決定立刻掉頭開上去，要把全部船員接上我們的船上載回台灣，但是我們床舖實在無法容納20個人。是否請漁業署跟政府有關單位伸出援手，協助請巡護船幫忙分載所有船員,讓受驚的船員能平安回家」。

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