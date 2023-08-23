因應福島排放核廢水　漁業署漁獲檢測增6倍「新增氚項目」

▲因應福島排放核廢水，漁業署加強沿海與遠洋漁獲檢測。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

日本預定明（24日）起排放含氚核廢水到太平洋。農業部漁業署今（23日）表示，自日本2011年發生311福島核災後，即針對沿近海及遠洋漁獲物進行銫-134及銫-137採樣監測，至今年8月22日共檢測4537件，並新增「氚」檢驗項目130多件，目前檢測均合格，將持續進行水產品科學化採樣送驗，並按風險適時調整採樣件數。

漁業署表示，自從311福島核災後，農業部立即派試驗船前往北太平洋秋刀魚漁場，進行海水及魚體採樣，檢測結果皆在標準背景值以下，並與原能會持續針對沿近海及遠洋漁獲物進行銫-134及銫-137採樣監測，今年8月22日共檢測4537件，均檢測合格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署指出，日本於2021年決定將含氚廢水稀釋後排放入海，政府已成立跨部會因應平台，今年起新增對漁獲採樣檢驗氚，目前共檢驗130多件，也都在合格範圍。

漁業署進一步指出，因應福島排放含氚廢水，漁業署已大幅提升輻射檢測採檢件數，漁獲物檢驗件數提升6倍，針對沿近海漁業分常態性魚種與季節性魚種，送驗件數從2021年起由200件提升至500件，今年再擴大至3000件。

而在遠洋漁業部分，則對北太平洋秋刀魚漁船及捕撈鮪魚、旗魚及鯊魚漁船進行採樣，送驗件數2021年起由50件提升至100件，今年再擴大至120件。相關檢測資訊已公開於「漁業署－輻射專區」。

▲漁業署採檢沿海與遠洋漁獲，均無輻射異常現象。（圖／漁業署提供）

