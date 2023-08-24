行政院通過2024總預算　一張圖看2.8兆史上最高歲出做哪些事

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院24日院會通過113年度中央政府總預算案，歲入編列2兆7092億，較 112年度增加1296億、約增5％；歲出編列2兆8818億，較112年度增加 1927億、約增7.2％，歲入歲出差短1726億。另外，債務還本1150億，占稅課收入5％，尚須融資調度財源為2876億，將以舉借債務1721億及移用前年度歲計賸餘1155億支應。

歲入來源方面，稅課收入編列2兆2990億，占84.9％；營業盈餘及事業收入編列2866億，占10.6％；財產收入編列313億，占1.1％；規費、罰賠款及其他收入編列923億，占3.4％。

歲出部分，以社會福利支出佔大宗，編列7917億、占27.5％；教育科學文化支出居次，編列5612億，占19.5％；經濟發展支出編列4342億，占15.1％，居第3位；國防支出編列4312億，占15％，居第4位。

其中，以社會福利支出成長最多，增加788億；其次為教育科學文化支出，增加749億，主要有學雜費差距專案減免219億、國科會科學研究計畫91億、少子女化對策69億、地方教學研究與校園設施50億等；國防預算支出增加幅度則居第3，增加387億，增加項目主要為349億的軍事投資案。

營業基金方面，營業總收入3兆3138億，營業總支出3兆2892億，收支互抵後，稅後淨利246億，與112年度預算淨損812億比較，轉虧為盈，主要是台電預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，虧損預計減少897億。

非營業特種基金部分，業務總收入3兆4936億，業務總支出3兆4742億，收支互抵後賸餘194億，較112年度預算數402億減少208億、約減 51.8％，主要是在營建建設基金短絀增加148億及衛生福利特別收入基金短絀增加59億元所致。

至於在債務部分，總預算債務舉借1721億、占總預算歲出6％，連同特別預算1998億，合共3179億，占整體歲出總額11.8％（上限15％）。預估113年底累計債務未償餘額6兆8,286億元（預算執行過程視歲入歲出執行情形減少舉借債務，債務舉借實際數可能低於預算數），較112年度減少0.5個百分點，距公共債務法規定之上限 40.6％，尚有10.4個百分點（約2.3兆元）。

▲主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供）