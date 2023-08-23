　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞保基金撥補明年加碼到1200億　行政院明通過2024政府總預算案

▲▼行政院長陳建仁。正副總統聽取行政院113年總預算案。（圖／總統府提供）

▲行政院明將通過113年政府總預算案。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院預計在24日院會通過總預算案，官員表示，明年度社福經費預算大幅增加，總歲出編列達7917億，較去年增加788億；其中，撥補勞保基金的經費從1000億提升到1200億，老農津貼與國民年金等8項社福津貼共1120億，約較去年增加74億。

總統蔡英文21日聽取行政院長陳建仁報告113年度中央政府總預算案，此次為蔡政府8年任期最後一次編列總預算案，歲入2兆7092億、歲出2兆8818億，雙雙創下新高，債務還本編列1150億也創23年來新高。蔡英文說，台灣總體經濟規模變得更大了、整體國力更強，讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。

針對明年度的總預算案，政院官員表示，在穩健財政部份，歲入編列2兆7092億，較去年增加1296億；歲出編列2兆8818億，比去年增加1927億，創歷年新高。另外，債務還本預算編列1150億，創23年來新高。而在附屬單位預算部分，稅後淨利也由負轉正、虧損轉盈餘，去年為410億，今年可望轉為賸餘440億。

在建設國家經費方面，教育經費約增加509億，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇；文化經費共計增加82億，包含文化禮金、台流文化黑潮等；公共建設經費增加近300億，包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等。

而照顧人民方面，社福經費預算大幅增加，總歲出編列達7917億，較去年增加788億；其中，用於撥補勞保基金1200億，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1120億，約增加74億。

補助地方政府部分，包含統籌分配款與一般性補助，共計增加572億，增幅將近1成。

至於壯大台灣經費規劃，科技發展計畫預算增加212億，主要增加基礎科學研究計畫49億、晶創台灣計畫90億及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億等。淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫增加300億，增幅達45%。

ET快訊
林志玲罕見放閃了！　幸福畫面網融化
陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐曝光
千元鈔買房　新北一建物底價1025元
快訊／鳳梨找到被詐欺阿嬤了！　鞠躬向家屬道歉
快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男無呼吸心跳
又一家撐不住！　陸地產公司444億股權遭凍結
TOYOTA「全新休旅Yaris Cross」售價、配備都曝
網紅「行動電源」爆炸殘骸照曝光　剩外殼可辨識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

舉碧桂園危機為例　許淑華質疑郭侯：還要與中國經濟接軌？

勞保基金撥補明年加碼到1200億　行政院明通過2024政府總預算案

Quickseek民調／侯友宜17.9%、柯文哲29.6%　賴清德微幅上漲

「支持者對退黨有點疲乏」　國民黨：大家今較專注侯怎麼調整文稿

示警中共介選！民進黨：國內有心人藉此宣傳　要意識認知作戰嚴重性

郭台銘準備好了？　黃揚明爆：已委託廠商訂做250面大型看板

快訊／賴清德民調突破4成？　綠高層曝內參民調：沒有樂觀本錢

北市登革熱＋1「無中南部活動史」　蔣萬安下令成立文山區應變中心

喝一杯大團結咖啡吧！　傅崐萁喊話侯郭柯：應學習桃園三結義精神

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

舉碧桂園危機為例　許淑華質疑郭侯：還要與中國經濟接軌？

勞保基金撥補明年加碼到1200億　行政院明通過2024政府總預算案

Quickseek民調／侯友宜17.9%、柯文哲29.6%　賴清德微幅上漲

「支持者對退黨有點疲乏」　國民黨：大家今較專注侯怎麼調整文稿

示警中共介選！民進黨：國內有心人藉此宣傳　要意識認知作戰嚴重性

郭台銘準備好了？　黃揚明爆：已委託廠商訂做250面大型看板

快訊／賴清德民調突破4成？　綠高層曝內參民調：沒有樂觀本錢

北市登革熱＋1「無中南部活動史」　蔣萬安下令成立文山區應變中心

喝一杯大團結咖啡吧！　傅崐萁喊話侯郭柯：應學習桃園三結義精神

陶晶瑩目睹火燒車意外受困橋上！　「黑色濃煙狂冒」驚險畫面曝

風訓公司首次與日本開發商合作　日本高中生來台參訪

「歌喉戰」戰火點燃！香港新月女皇卯上馬來西亞粥粥

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

媽曬吉娃娃「爬樓梯怪癖」旋風式自轉！　等她一到瞬間往上衝刺

王柏融大活躍！連2打席「抬牡蠣」敲安：真是太好了

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

政治熱門新聞

傳林飛帆將任副執行長　民主基金會回應了

傳吳子嘉要提告　館長：這3字可信度是0

館長願下跪換郭柯侯組合　柯：不用

接月薪11萬副執行長挨轟　林飛帆親回應

快訊／蔡英文當面跟侯友宜說「辛苦了」　交辦金防部邀一起聽簡報

趙少康：郭台銘要願賭服輸

網傳共軍核潛艦台海失事「無人生還」　國防部：目前無官方說法證實

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼：要讀書啦

大家都是朋友！　柯文哲：願與郭台銘喝咖啡「輕鬆一點」

蔡英文2米巨人中間開球　粉絲：身高差可愛

「賴蕭配」最合適？　他點名2副手人選：會讓侯柯郭更顯得可笑

徐耀昌讚民進黨「始終如一賴清德」

郭台銘捐2千萬美元成立基金會　金門黨部主委爆黑歷史：什麼都沒

拉下高嘉瑜！最新民調拿13％　吳欣岱：有這樣的支持度非常感動

更多熱門

相關新聞

中美洲議會排台納中　鄭文燦：這是一個非常困難的狀態

中美洲議會排台納中　鄭文燦：這是一個非常困難的狀態

中美洲議會（PARLACEN）21日通過取消我方立法院常駐觀察員地位，並批准將中國納為觀察員。對於國民黨質疑此狀況是民進黨執政斷交的骨牌效應，行政院副院長鄭文燦說，「這是一個非常困難的狀態」，會盡全力爭取更大的國際支持，也爭取更多的國際空間。

賴勁麟辭雲豹董座「斷尾救女兒選情」？　鄭文燦：沒有公司有特權

賴勁麟辭雲豹董座「斷尾救女兒選情」？　鄭文燦：沒有公司有特權

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

環境部揭牌　陳建仁期許加速碳定價、修法、建智庫3任務

環境部揭牌　陳建仁期許加速碳定價、修法、建智庫3任務

海巡署巡護九號完成5航點取水　管碧玲：把關日排核廢水

海巡署巡護九號完成5航點取水　管碧玲：把關日排核廢水

關鍵字：

行政院總預算

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面