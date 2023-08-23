勞保基金撥補明年加碼到1200億　行政院明通過2024政府總預算案

▲行政院明將通過113年政府總預算案。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院預計在24日院會通過總預算案，官員表示，明年度社福經費預算大幅增加，總歲出編列達7917億，較去年增加788億；其中，撥補勞保基金的經費從1000億提升到1200億，老農津貼與國民年金等8項社福津貼共1120億，約較去年增加74億。

總統蔡英文21日聽取行政院長陳建仁報告113年度中央政府總預算案，此次為蔡政府8年任期最後一次編列總預算案，歲入2兆7092億、歲出2兆8818億，雙雙創下新高，債務還本編列1150億也創23年來新高。蔡英文說，台灣總體經濟規模變得更大了、整體國力更強，讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。

針對明年度的總預算案，政院官員表示，在穩健財政部份，歲入編列2兆7092億，較去年增加1296億；歲出編列2兆8818億，比去年增加1927億，創歷年新高。另外，債務還本預算編列1150億，創23年來新高。而在附屬單位預算部分，稅後淨利也由負轉正、虧損轉盈餘，去年為410億，今年可望轉為賸餘440億。

在建設國家經費方面，教育經費約增加509億，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇；文化經費共計增加82億，包含文化禮金、台流文化黑潮等；公共建設經費增加近300億，包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等。

而照顧人民方面，社福經費預算大幅增加，總歲出編列達7917億，較去年增加788億；其中，用於撥補勞保基金1200億，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1120億，約增加74億。

補助地方政府部分，包含統籌分配款與一般性補助，共計增加572億，增幅將近1成。

至於壯大台灣經費規劃，科技發展計畫預算增加212億，主要增加基礎科學研究計畫49億、晶創台灣計畫90億及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億等。淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫增加300億，增幅達45%。