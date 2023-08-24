藝術家蕭勤辭世！爆15億遺產爭奪戰　學生怒控「基金會軟禁師母」

▲蕭勤老師於6月30日病逝。（圖／翻攝自蕭勤國際文化藝術基金會官網）



記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台灣當代藝術家、抽象藝術巨擘蕭勤，6月30日於高雄病逝，享耆壽90歲，未料後續卻上演15億遺產爭奪戰，甚至傳出其遺孀Monica遭到軟禁。蕭勤的南藝大學生一行人，今（24）日集體到蕭勤國際文化藝術基金會樓下，想接出Monica未果，痛批基金會執行長吳素琴非法拘禁、限制人身自由。

南藝大校友後援會代表陳俊豪指出，蕭勤遺留下的大大小小作品，市值高達15億，他去年9月跟老師見面時，曾談及要立遺囑，但還沒完成程序，基金會執行長吳小姐就出面阻止。他表示，老師的遺囑方向很明確，第一是在南藝大成立蕭勤美術館，第二就是遺產要留來照顧遺孀Monika Hsiao。

▲▼蕭勤學生指控師母遭基金會軟禁，想接走她卻未果，雙方爆口角衝突。（圖／記者吳世龍翻攝）

陳俊豪指控，師母Monika長期被吳執行長控制，形同被軟禁，這是最高明的詐騙手法，因為吳小姐把師母的錢包、戶頭、身分證、護照全都拿走了。他痛批「這是照顧嗎？應該要對人權有基本的尊重，一天只給她三餐，那跟豢養動物有什麼差別？」

今天蕭勤的南藝大學生一行人，聚集在蕭勤國際文化藝術基金會樓下，想接出師母Monica，現場也播放來自Monica妹妹Anna的委託自錄影片，強調Monica想要回奧地利，昨天也通過電話約定，會跟學生一起離開。

沒想到，學生當場被基金會的人員給擋下，無法順利見到師母，後援會代表相當不滿，並在現場高喊「非法拘禁、限制人身自由」。

▲基金會人員指出，要有監護人判決書，才可以帶走Monica，強調一切要走司法程序。（圖／記者吳世龍翻攝）

蕭勤國際文化藝術基金會人員李小姐則反駁表示，執行長照顧蕭勤夫婦15年，時常陪伴在他們身邊，但這些學生偶爾才來，竟然大放厥詞說不當照顧，「吳執行長很無辜、很冤枉，陪伴他們15年，最後竟搞得外人來批判她」。

李小姐指出，師母Monica是失智老人，戶籍謄本已經登錄很清楚，要有監護人判決書才可以帶走她，基本上她並不能離開居住所，並強調一切要走司法程序。

▲▼蕭勤學生被擋在門外，前往前鎮分局前鎮所向執行長提出妨害自由告訴。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於雙方僵持不下，轄區派出所協助出面了解，經員警前往訪視，Monica表示在目前住處行動自由，由於該案雙方均有委請律師，已進入訴訟程序（包含監護權、蕭勤畫作所有權歸屬），法律關係複雜，後續有待法院裁定。

另外，蕭勤學生陳俊豪因無法見到師母，前往前鎮分局前鎮所向執行長吳女提出妨害自由，警方依規定受理，並將另行通知吳女到案說明後函請高雄地檢署偵辦。