陳幸妤翻版？賴品妤還原推擠現場　「還要遇到什麼跟騷行為？」

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴品妤今（24日）以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。現場中天記者不斷追問，更嗆「不是說不畏戰、奉陪到底嗎？」，最後在電梯口發生碰撞，賴品妤也摔倒在地，賴氣炸反問「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」現場火爆。

賴品妤今日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」

賴品妤則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，當時也有人問是否為選情止血，但這樣的說法太小看她爸爸，她爸爸黨外時期對抗威權，擔任立委時期也堅持反核跟環保的立場，對於他的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

中天記者則追問，爸爸是否有分身之術，畢竟掛名19家董座？賴則回應，雲豹公司聲明寫得很清楚，包含子公司部分，都是以spv模式運作，森葳能源被拿來比較，底下也有20幾家子公司，這兩週以來對於爸爸的不實抹黑，說法一變再變，卻沒有任何人拿出真正不法證據。

賴品妤指出，2020年自己選舉就被炒作過一次，立場還是一樣，若有任何明確不法證據，歡迎去檢舉提告，但流傳不實謠言者的說法一變再變，卻拿不出任何證明，無法提告賴品妤跟賴勁麟，反而準備要被賴勁麟提告，不實謠言，不需要再被流傳。

說完賴品妤即離去，而中天記者則追上去跳針提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」、「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤被推倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。

對於現場狀況，賴品妤也在臉書上發文還原，表示剛才在完全無關的醫療記者會現場遭到中天記者狂追，自己因而摔倒在地，東西也灑了一地。她指出，同一位中天記者上周也在自己回答完提問後，一直不斷跳針詢問問題，在進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成落跑，今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問已回答過的問題，自己也都不厭其煩的逐一回答。

賴品妤表示，然而在受訪完離開時，他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中也因此而摔倒，「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」