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台鐵公司化前夕！交部邀JR西日本改革關鍵人訪台　鐵道安全再攜手

▲▼太魯閣出軌事故車安置於富岡基地。（圖／台鐵）

▲太魯閣出軌事故車安置於富岡基地紀念園區。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦掛牌轉型國營公司，交通部在台鐵公司化前夕，邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物，8月29日至9月3日來台交流，協助台鐵加強建立員工安全第一的信念與作業習慣。

倡議改革台鐵，太魯閣事故罹難家屬及委任律師陳孟秀今年4月赴日參訪JR西日本福知山線事故後興建的「祈禱之森紀念公園」，與日方遺族交流，借鏡2005年日本福知山線事故經驗，希望把日本前車之鑑化為台鐵安全改革養分。

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交通部選在台鐵公司化前夕，也邀請推動JR西日本福知山線事故後改革的關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野彌三一、松本創等關鍵人物，將於8月29日至9月3日來台交流，協助台鐵推動安全改革意見交流。

關西大學教授安部誠治長期關注社會安全議題，在福知山線出軌事故，積極奔走監督政府及鐵路公司建立事故調查機制確實檢討事故發生根本原因，榮獲日本文部省頒發科學技術賞，更獲JR西日本公司聘任特別技術顧問。

事故遺族代表淺野彌三一在福知山線列車出軌事故中失去妻子、妹妹，二女兒重傷，是罹難者家屬團體4.25網路的代表性人物，他選擇放下追究責任，帶領家屬、專家學者與JR西日本公司，共組檢討會及安全追蹤會議，深入檢討事故根本原因，促使該公司落實提升安全改革，並持續嚴格監督該公司徹底改善營運安全。

松本創則因擔任記者時認同淺野的理念，並加入淺野創設的市民團體，從身邊一路觀察採訪，並深入挖掘淺野在議題上與JR西日本公司共創雙贏的努力過程，寫成《軌道:福知山線出軌事故:改變JR西日本的奮鬥》，在107年出版，獲得日本社會巨大的迴響，帶動社會對鐵路安全的矚目。

▲▼太魯閣出軌事故車安置於富岡基地。（圖／台鐵）

▲太魯閣出軌事故車安置於富岡基地紀念園區。（資料圖／台鐵）

根據規劃，日方學者和福知山線事故遺族等人訪台，將與交通部、台鐵局、鐵道局會面舉辦座談，研討台鐵太魯閣號事故檢討和改革作為；之後也將到訪台鐵局富岡基地的安全教育館、事故車輛暫存紀念園區，並獻花追悼罹難者。

9月1日更將在交通部連續舉辦3場研討會，探討「JR西日本在福知山線事故後的安全改革和4.25網路」、「JR西日本被『改變』的奮鬥紀錄」、「JR西日本的鐵路安全改革─觀點與課題」，交通部長王國材也將親自參與。9月2日一行人則將搭火車重返花蓮事故現場及追思。

王國材表示，JR西日本改革很成功，推動改革的幾位關鍵人物這次都會來，包括教授和受害者遺族，台鐵公司化之前，推動改革上也有很多進步，JR西日本在事故後，從根本把對重視安全深耕在每個環節裡面，澈底改變安全文化，這次日方推動安全改革關鍵人物的到訪，將協助台鐵檢視自身安全改革，並協助台鐵加強建立員工安全第一的信念與作業習慣。

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