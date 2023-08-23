撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

▲酒駕男子開車攔腰猛撞太魯閣號，造成列車受損。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵401次太魯閣號8月22日行駛至花蓮佳民村平交道，遭酒駕男子開車攔腰猛撞，轎車車頭全毀，太魯閣號車下管路、動力控制和馬達設備、主風泵等設備受損，車廂凹陷，短時間尚無法修復運用，估恐等1個月才能修復上線，雖損失尚未計算出爐，但初估幾百萬元恐怕跑不掉，台鐵將對酒駕男子求償。

花蓮一名酒駕男子22日駕車衝撞行經平交道太魯閣號，除轎車車頭全爛、酒駕男子受傷外，太魯閣號第三節車廂凹陷、車下管路、電力設備受損，該起事件造成26列次累積誤點950分，旅客約8300人受影響遭延誤。

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由於該太魯閣號空氣管路也受損，影響列車剎車系統，受損太魯閣號仍停在花蓮機務段內，需先等管路修復後，才能回到富岡機廠進行後續其他受損設備的修復。

▲酒駕男子開車攔腰猛撞太魯閣號，造成列車受損。（圖／讀者提供）

台鐵局表示，太魯閣號該列次被撞列車編組（TED1009+1010），經會勘檢查計有5輛車之車下軔機、動力控制、動力馬達、主風泵等多項主要設備損壞，經評估短時間尚無法修復運用。損失金額目前尚在估算中。

據悉，台鐵內部保守估計，恐怕得花1個月左右時間才能修復該列太魯閣號，1個月後才能上線載客，不過因EMU3000型新自強號新車陸續到位，備用車輛充足，因此不影響車輛調度，由於受損太魯閣號尚未全面完成修復，損失金額尚未精算出爐，不過初估恐怕幾百萬元跑不掉，台鐵將對該釀禍男子求償。