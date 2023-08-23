時力調查：820破九成民眾挺駕照「回訓換照」　95％覺得步行路上危險

▲0820凱道「還路於民」大遊行。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日舉辦還路於民大遊行，號召上萬民眾上街，並拋出五大訴求，希望政府能給人民一條安全的路。時代力量23日公布現場調查民調，民眾日常行走在路上時，有95.4%都感覺危險，僅有4.4%感覺安全。而對於「駕駛人定期回訓換照制度」，有高達97.1%的民眾支持。

時代力量表示，上週日參加「0820還路於民凱道大遊行」，並在活動現場進行街訪及問卷調查，現場共獲得178份有效樣本，透過和民眾的互動，進一步了解當前行人通行問題，以作為後續問政和修法的參考依據，為民眾爭取更好、更平等的道路環境。

針對現場民眾持有交通工具的現況，從本次調查結果顯示，68.5%民眾持有機車，26.4%持有汽車，11.2%則有重型機車，此外，有高達 44.3%的民眾持有自行車，皆未持有者為12.3%，另外在詢問民眾持有哪些駕照的部分，有78%持有機車駕照的民眾汽車駕照，持有汽車駕照的為66.8%，持有大型重型機車駕照則為19.1%，以上皆未持有的則是15.1%。

調查顯示，民眾每天行走在馬路、人行道、騎樓的時間，超過30分鐘以上比例為24.7%、15-30分鐘是25.8%，10-15分鐘以及5-10分鐘的比例皆為21.9%，5分鐘以內的的民眾最少，僅有5.6%。而民眾日常行走在路上時，有95.4%都感覺危險，僅有4.4%感覺安全。值得注意的是，選擇「非常安全」選項的民眾為0% ，意即完全沒有民眾能夠全然安心的在路上行走。

針對行人日常被汽機車停讓的頻率，77.4%的民眾認為自己「很少」、「偶爾」才會被停讓，僅有22.4%的民眾表示，作為行人時遇到汽機車轉彎時常被停讓。對於「駕駛人定期回訓換照制度」，有高達97.1%的民眾支持台灣應實施回訓換照，且有71.3%為「非常同意」，凸顯多數民眾都非常支持此項改革。