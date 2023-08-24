福島核廢水今日下午排放！陸：正組織海洋輻射環境監測

▲日本首相岸田文雄到訪福島第一核電廠，在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本東京電力公司將於8月24日下午將福島核廢水排入海洋。對此，中國大陸生態環境部表示，正在組織年度管轄海域海洋輻射環境監測，後續將持續加強監測工作，及時追蹤研判福島核污染水排海對海洋輻射環境可能的影響，切實維護國家利益和人民健康。

大陸生態環境部提到，日本政府強行啟動福島核污染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任，「我們敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。」

大陸生態環境部指出，他們高度重視日本福島核污染水排海問題，「2021年、2022年先後組織開展了我國管轄海域海洋輻射環境監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。」

▼日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）



大陸生態環境部說，「監測結果表明，我國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。」

大陸生態環境部強調，當前正按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展2023年度管轄海域海洋輻射環境監測，「後續我部將持續加強有關監測工作，及時跟踪研判福島核污染水排海對我海洋輻射環境可能的影響，切實維護我國家利益和人民健康。」