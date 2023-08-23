福島核廢水明排放入海　綠黨團：秉持國際標準跟規範進行

▲民進黨立法院黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本首相岸田文雄22日宣布，東京電力公司福島第一核電站的含氚廢水排放工作將在8月24日啟動。對此，民進黨團23日回應，黨團立場就是嚴密監控、科學驗證，要秉持國際原子能總署（IAEA）相同國際標準跟規範進行，外交部跟核能安全管制委員會跟各國有即時訊息溝通、密切合作、監測各項數據。

對於福島廢水排放，外交部發言人劉永健表示，有關日本福島核電廠排放廢水的問題，外交部的一貫立場是尊重、配合我國能源主管機關的規劃，積極與日本就有關議題保持溝通及協調，我國的專家考察團先前已經3度實地在日本進行考察，了解廢水相關排放計畫，基本上，我國也尊重國際原子能總署在今年7月公布的調查評估報告。

民進黨團幹事長劉世芳表示，黨團立場就是嚴密監控、科學驗證，要秉持國際原子能總署（IAEA）相同國際標準跟規範進行，外交部跟核能安全管制委員會跟各國有即時訊息溝通、密切合作、監測各項數據，不只是海水、漁產、環境、空氣等都要保持監測，對於保障在國際社會跟國內權益都是重要一環。

劉世芳指出，行政院也要跨部會合作監測、監控，除衛福部食藥署、農業部漁業署、海委會、環境部、核安會都要在海洋生態跟日本進口漁產檢測確保國人安全，跟日本政府在理性科學溝通上沒問題，專業上則尊重國際標準。