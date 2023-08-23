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「福島核廢水」明天入海　學者：食用海鮮無明顯風險

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本最快明天起將福島核廢水排入海，引發各國擔憂。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

日本最快明（24日）起將福島核廢水排入海，引發各國擔憂。國內學者指出，氚水是較無害的放射性物質，人類直接暴露在含氚廢水，或是食用氚廢水污染的海鮮造成傷害的前例，幾乎沒有文獻報導，而且根據擴散模擬結果，含氚廢水排放不會對海洋生物和人類造成什麽樣風險。

日本最快明天開始，計劃逐步將福島第一核電站超過130萬噸的處理水排入太平洋。儘管日方表示，排海不會對環境和人類健康造成危害，但引發各國擔憂，香港也宣布禁止日本10都縣水產進口。

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對於外界疑慮，台灣科技媒體中心綜整學者意見，外界最關心的，是海洋生物與食用海鮮會攝入足量的氚水，是否會導致健康受損。

台大海洋研究所教授蕭仁傑指出，雖然輻射物質有損人體健康，但實際風險，必須考量人體暴露在輻射物質的種類、強度與時間。首先，相較於其他放射性核種，氚水是較無害的放射性物質，因其放射的β粒子能量較低，不會穿透人體，唯有大量吸入氚水才會傷害人體。

至於要需要攝入多少氚，才會對人體或海洋生物產生危害，以及海洋生物與食用海鮮會攝入足量的氚水導致健康受損，蕭仁傑表示，雖然這方面的研究非常少，但是答案是否定的。曾有研究人員將鯉魚魚苗飼養每公升5萬貝克氚水中，（世界衛生組織的限值為每公升1萬貝克），以及無氚水污染的水體中35至150天，結果兩組魚苗體長並沒有顯著差異。

蕭仁傑分析，福島核電廠預計排放的氚廢水輻射活性遠遠低於人類核試爆產生的量，氚水再受到潮汐、沿岸海流與海洋渦漩作用持續擴散傳輸之後，也不會明顯提升海洋生物與人類食用海鮮的風險。

義守大學醫學影像暨放射科學系兼任副教授陳清江認為，東京電力公司海洋岸邊排放的擴散模擬結果，假設每年排放22兆貝克的氚，海水氚濃度超過背景輻射水準1貝克/公升的海域，將僅限於排放口南北側1.5公里，離岸0.7公里的範圍內。每年造成輻射劑量，將低於日本人從自然環境中接收的輻射劑量2.1毫西弗／年的十萬分之一，為可忽略微量。故這些含氚廢水排放，不會對海洋生物和人類造成什麽樣風險。

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