新婚才2個月！27歲人妻慘遭「絲巾勒殺」　尪認了：為了打電動

▲女子被新婚夫勒殺，昏迷4個月撿回一條命。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一母親19日發文控訴，「女兒被其丈夫毆打且勒至窒息，經搶救昏迷4個多月後雙目失明。」哥哥事後受訪稱，因為妹夫想花1萬元（約新台幣4.2萬）手遊課金，找自己妹妹要錢被拒，結果就痛下殺手，妹妹昏迷了4個多月才醒來。

據《澎湃新聞》報導，近日，有網友發影片稱，27歲的女兒剛結婚2個多月，被她丈夫家暴，用絲巾勒至昏迷，經搶救後生命徵象平穩。歷經4個多月，女兒目前雙目已經失明，花費數十萬治療費用。

家屬透露，受害人今年27歲，她丈夫30歲左右，以打工為生，事發後受害人經搶救脫離生命危險，目前已甦醒，但雙目仍失明，醫生說很難恢復。此外，她因肢體受傷目前無法走路，生活無法自理。

據《九派新聞》報導，22日，受害女的哥哥表示，「毆打發生在3月19日，妹夫找我妹妹要1萬元（人民幣，下同）充手遊，此前已轉帳給妹夫十幾萬，後無錢再給，妹夫就行兇。」

哥哥還稱，目前妹妹住院已花費70餘萬。當地婦聯的一名工作人員稱，案件具體資訊會有權威部門通報。鄭州市公安局中原分局一工作人員表示，目前案件正在調查。

8月22日，鄭州警方表示，公安機關已對受傷女子的謝姓丈夫依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。