31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖　本人笑喊：不想浪費丈夫基因

▲大陸31歲女子田東霞自2008年結婚以來，已經有了9個孩子。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

大陸31歲女子田東霞自2008年結婚以來，已經有了9個孩子，並且從2016年開始，每年都能生育一個孩子，可以說在過去幾年中，她不是在生孩子就是在備孕。令人驚訝的是，儘管經歷了多次分娩，田東霞的身材竟然沒有任何明顯變化，她容光煥發、精神矍鑠，甚至還希望繼續生孩子，以湊齊十二生肖。

綜合陸媒報導，出生在河南縣城的趙萬龍從小衣食無憂，上高中時第一次見到田東霞便一見鍾情，於是向女孩告白；起初女方並不願意，只想把注意力放在學習上，無奈對方死纏爛打，漸漸地也對男孩動了心，原本她就比對方小3歲，加上趙萬龍很懂得照顧人，2人順勢走到了一起。

2人大學剛畢業不久，田東霞就有了3個孩子，起先她也沒考慮再生，但有時看著孩子嬉戲打鬧，就會想如果孩子多了，是不是家裡就會更熱鬧。為此，2人又開始了造人計劃，並於2016年迎來了第4個孩子，隨後4年間連生4娃，但她卻沒有停止備孕，2019年、2020年、2022年分別再產下1子。

據了解，田東霞家裡光保姆就有6人，專門照顧自己和孩子的起居，每天不需要做飯和家務，且每次生產結束後，都會去最好的月子中心接受照護。根據田東霞在視頻曬出的豪宅，有眼尖網友發現，該房每坪要價人民幣6萬元（約新台幣26萬元），總共幾百坪，代表她的生活十分富裕，所以才能不斷生孩子。

消息曝光後，許多女性同胞對田東霞投以心疼的目光，認為她完全成了一個「生育機器」，沒有自我的存在。不過，田東霞本人並不認同類似說法，反而非常熱衷於此，她坦然笑著說「雖然累，但也非常快樂！而且我老公的基因太好了，不多生幾個真的可惜啊！」

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