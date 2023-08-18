不是帳單！第四台888元繳費單「不申辦無須繳」　苦主傻了

▲原本以為收到帳單，沒想到是申辦付款單。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

本以為是一張帳單，可仔細一看，他不禁質疑有欺騙嫌疑！有網友貼出照片，只見有間有線電視寄來信件，乍看是普通繳費單，費用888元，可細看內容，會發現上面有「廣告DM限期優惠」、「如不申辦即無須繳納」等字，才發現根本是「申辦套餐繳費單」。貼文也真的釣出苦主，「我阿嬤就被騙過！很誇張！」

一名網友在「爆料公社(官方粉專專屬)」貼出照片，「在鄉下，如果老人家不懂，拿著繳費單就去繳費，豈不便宜第四台了……」因為寄來的並不是第四台帳單，而是申辦第四台高畫質套餐的合約繳費單。

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從單子上還可以看到，該套餐月付148元，專案約期一年，一次半年繳，所以付了這張888元帳單，不僅就申辦套餐，過了半年還要再繳一次。另外，該帳單在郵局、4大超商等處都可以繳納，儘管條碼上方印有「如不申辦即無須繳納下列款項」，但若沒有細看，可能就真的拿去付款了。

▲許多人提醒，一定要確認繳費單內容。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

原PO還在留言處坦言，自己也差點以為是帳單，「我自己第一次看到，還問我老婆怎麼沒繳錢？」貼文曝光後，有苦主秒現身，「我家去年就被我媽拿去繳」、「我阿嬤就被騙過！很誇張！」

還有人表示，「很多老人只要姓名對，就去繳錢了」、「我媽也是差點去繳……好在被我擋到」、「我也遇到過，所以收到繳費單，都要特別看仔細」、「某保險公司也是，狂寄繳費單，結果都是建議加保」、「我的網路也是啊！不知道就拿去繳的話，就會變成強迫中獎，預繳兩年費用。」