閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

▲好朋友再婚，紅包要包多少考驗大家的智慧。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

如果朋友再婚，要不要出席或紅包到底要包多少，都考驗了大家的智慧。一名女網友抱怨，閨蜜再婚要她再次擔任伴娘就算了，還要她至少包跟第一次包的數目一樣，不要讓她虧錢，讓她聽完後相當傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，與閨蜜國小、國中、高中都同所學校，從小一起長大感情真的非常好。閨蜜第一次結婚時，還當她的伴娘，並且包了1萬元紅包，可惜閨蜜的婚姻很短命，只維持一年就離婚了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，最近閨蜜與認識才半年的男友決定要結婚了，而這次閨蜜依舊找她擔任伴娘，「我答應了，但我直白的跟她說，這次我不會包1萬了。」

怎料到閨蜜居然回，第一次結婚禮金全是前夫家收走，而再婚的老公比前夫更有錢，所以此次禮金由她全收，「一桌4萬，妳不要讓我虧錢，至少要包和第一次一樣，我老公賓客都是上流社會的人，妳可以藉由這個機會拓展人脈找長期飯票。」

原PO無奈嘆，「我早跟她說過我不婚不生，其他朋友邀請我參加婚宴，我全都沒有出席，只有她的我有參加，還擔任伴娘。其實閨蜜對我很好，她人很大方常請我吃飯，但是她直接這樣要求，我心裡感到不太舒服。」

貼文一出引發熱議，大多網友都認為，閨密常請吃飯的話就別計較，「1萬值得投資吧」、「如果平時待妳真的很好，就再幫忙一次吧」、「最後一次給她面子，只是事不過三」、「是我就一樣包1萬，當是之前吃飯還她的，就不會那麼不舒服了。」「就是因為是閨蜜，所以妳們講話都很直接」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

延伸閱讀

▸ 群創處長劈3女「性愛片1小時刪不完」…疑大老婆復仇 醫列7影響：很多後悔了

▸ 連擲出18聖筊…人妻篤定「尪外遇了」心碎提離婚 律師1招開示！結局曝光

▸ 群創已婚處長自爆劈3女！網傳「藏鏡人」是她 律師認已違法