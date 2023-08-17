　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

朋友再婚，紅包要包多少考驗了大家的智慧。（示意圖／PIXABAY）

▲好朋友再婚，紅包要包多少考驗大家的智慧。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

如果朋友再婚，要不要出席或紅包到底要包多少，都考驗了大家的智慧。一名女網友抱怨，閨蜜再婚要她再次擔任伴娘就算了，還要她至少包跟第一次包的數目一樣，不要讓她虧錢，讓她聽完後相當傻眼。

原PO在《匿名公社》表示，與閨蜜國小、國中、高中都同所學校，從小一起長大感情真的非常好。閨蜜第一次結婚時，還當她的伴娘，並且包了1萬元紅包，可惜閨蜜的婚姻很短命，只維持一年就離婚了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，最近閨蜜與認識才半年的男友決定要結婚了，而這次閨蜜依舊找她擔任伴娘，「我答應了，但我直白的跟她說，這次我不會包1萬了。」

怎料到閨蜜居然回，第一次結婚禮金全是前夫家收走，而再婚的老公比前夫更有錢，所以此次禮金由她全收，「一桌4萬，妳不要讓我虧錢，至少要包和第一次一樣，我老公賓客都是上流社會的人，妳可以藉由這個機會拓展人脈找長期飯票。」

原PO無奈嘆，「我早跟她說過我不婚不生，其他朋友邀請我參加婚宴，我全都沒有出席，只有她的我有參加，還擔任伴娘。其實閨蜜對我很好，她人很大方常請我吃飯，但是她直接這樣要求，我心裡感到不太舒服。」

貼文一出引發熱議，大多網友都認為，閨密常請吃飯的話就別計較，「1萬值得投資吧」、「如果平時待妳真的很好，就再幫忙一次吧」、「最後一次給她面子，只是事不過三」、「是我就一樣包1萬，當是之前吃飯還她的，就不會那麼不舒服了。」「就是因為是閨蜜，所以妳們講話都很直接」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
群創處長劈3女「性愛片1小時刪不完」…疑大老婆復仇　醫列7影響：很多後悔了
連擲出18聖筊…人妻篤定「尪外遇了」心碎提離婚　律師1招開示！結局曝光
群創已婚處長自爆劈3女！網傳「藏鏡人」是她　律師認已違法

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

快訊／申請杭州亞運放寬賠率遭拒　公會號召全國運彩經銷商罷賣3天

學生溺水案頻傳！溪比海更危險　體育署「防溺10招」：學會漂浮

快訊／雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨襲新北、桃園

食腦蟲奪命「設施最新檢測曝」　感染源沒找到！還有30件檢驗中

閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷！校方：使用何種液體還要查

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

快訊／申請杭州亞運放寬賠率遭拒　公會號召全國運彩經銷商罷賣3天

學生溺水案頻傳！溪比海更危險　體育署「防溺10招」：學會漂浮

快訊／雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨襲新北、桃園

食腦蟲奪命「設施最新檢測曝」　感染源沒找到！還有30件檢驗中

閨蜜再婚要求「1萬元紅包」：一桌4萬別讓我虧錢！她聽完傻眼

台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷！校方：使用何種液體還要查

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

又有人拋郭台銘可能副手名單　媒體人：亂點鴛鴦恐自傷

楊乃文「感情進度」全說了！　霸氣認變外貌協會

市中心太貴　中科男曝：寧花40分鐘通勤省800萬房價

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

蘭嶼旅遊精選集！6大部落特色＆旅遊禁忌一次看　還有必訪美食景點

紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

外國人赴大陸旅遊方便了！　支付寶推出全新國際版

生人勿近！祭祀亡魂法會　記錄神祕儀式「送肉粽」

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

愛乾淨小隻妹得菜花爆哭！網驚1習慣：更髒

更多熱門

相關新聞

60年1次黑兔年「鬼月特別兇」！命理師示警別做4件事

60年1次黑兔年「鬼月特別兇」！命理師示警別做4件事

昨天（16日）正逢一年一度農曆7月1日鬼門開，接下來的一個月，是民間上大家比較戒慎恐懼的「鬼月」月份。而由於今年恰逢60年一次的「黑兔年」，不少宮廟及民俗專家都提醒，黑兔年的鬼月，是「最兇鬼月」，大家行事都要特別小心。針對這樣的說法，民俗專家廖大乙除了解釋黑兔年的意義，也提醒外界，在比較敏感的農曆七月份，最好有「4件事」不要去做，才能保平安。

群創處長爽吃3人妻！傳小三尪抓狂找黑道處理

群創處長爽吃3人妻！傳小三尪抓狂找黑道處理

捷運景安站驚傳無差別攻擊！陌生女見人就開揍

捷運景安站驚傳無差別攻擊！陌生女見人就開揍

台北房給男友「1條件」！網嚇：這婚別結了

台北房給男友「1條件」！網嚇：這婚別結了

嗆柬埔寨料理是狗屎版泰國菜　官方要網紅道歉

嗆柬埔寨料理是狗屎版泰國菜　官方要網紅道歉

關鍵字：

匿名公社再婚禮金周刊王

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面