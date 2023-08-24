瓦格納首腦墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後主使是他

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／翻攝推特）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

俄羅斯今天發生墜機事故，機上10人全數罹難，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在機上。美國總統拜登表示，他對此消息「並不感到意外」。

法新社報導，拜登指出：「我確實不知道發生了什麼，但我並不感到意外。」他還說：「俄羅斯發生的很多事情是普丁（Vladimir Putin）背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在這架飛機上。

普里格津曾在今年6月帶領「瓦格納集團」對俄國軍事領導階層發動兵變，但他最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對普丁的統治構成挑戰，凸顯出普丁的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。