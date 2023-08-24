瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

< <p>記者葉國吏／綜合報導 </p> <p>俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，該架飛機上包含普里格津再內的10人也都全部身亡。目前有媒體指稱飛機遭擊落，而墜毀瞬間也被民眾拍下放上網路。</p> <p><img src="//cdn2.ettoday.net/images/7192/d7192003.jpg" alt="▲▼瓦格納首腦墜機瞬間。（圖／翻攝推特）" width="600" height="399" /></p> <p>瓦格納首腦普里格津在今年6月才領導瓦格納傭兵叛變，但僅短短1天就結束。報導指出，這架巴西航空工業公司 （Embraer）的飛機，有7名乘客和3名機組人員，正從莫斯科飛往聖彼得堡，飛行不到30分鐘墜毀。</p> <p>俄官媒塔斯社（TASS）報導指出，這架飛機在特維爾地區墜毀，普里格津是乘客之一。「瓦格納」（Wagner Group）有關的Telegram頻道「灰區」（Grey Zone）則指控飛機遭到防空部隊擊落。</p> <p>另外也有當地民眾目擊墜機經過，全程錄下後放網路瘋傳，影片中可以看到一架客機從天而降、墜毀後爆炸起火。影片全長97秒，可以看到物體向下墜落、失事飛機穿過雲層，機尾還冒著煙。飛機在墜毀後起火並冒出黑色濃煙，直竄天際。</p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin has crashed with 10 people on board.<br /> <br /> No survivors.<br /> <br /> Prigozhin was a media favorite back in June when he led led a failed rebellion against Putin.<br /> <br /> “Wagner-linked Telegram channel Grey Zone reported the… <a href="https://t.co/YuFcUlXGek">pic.twitter.com/YuFcUlXGek</a></p> — Collin Rugg (@CollinRugg) <a href="https://twitter.com/CollinRugg/status/1694405718005428714?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet"> <p lang="en" dir="ltr">Watch Wagner’s Boss Yevgeny Prigozhin Plane Crash In Russia <a href="https://t.co/s0dW7n5pNJ">pic.twitter.com/s0dW7n5pNJ</a></p> — Funny Man (@mrfunny____) <a href="https://twitter.com/mrfunny____/status/1694405417894301983?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>