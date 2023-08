快訊／瓦格納首腦普里格津「私人飛機墜毀」　10人身亡　

▲瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)私人飛機墜毀,生死未卜。(圖/翻攝推特)



記者林彥臣/綜合報導

俄媒塔斯社報導稱,一架私人飛機在莫斯科北部特維爾地區(Tver region)墜毀,造成機上10人死亡,無人生還,瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)也在乘客名單上,但目前尚不清楚他是否登機。普里格津在今年6月才領導瓦格納傭兵叛變,但僅短短1天就結束。

報導指出,這架巴西航空工業公司 (Embraer)的飛機,有7名乘客和3名機組人員,正從莫斯科飛往聖彼得堡,飛行不到30分鐘墜毀。

一個與俄羅斯當局關係密切的Telegram帳號Readovka表示,斷言普里格津死亡還為時過早,他有可能乘坐的是另一架飛機。

????BREAKING: Prigozhyn’s jet was shot down!



The Embraer Legacy 600 business jet with registration number RA-02795, which belonged to Yevgeny Prigozhin, was shot down by air defense fire at the Ministry of Defense of the Russian Federation in the Bologovsky district of the Tver… pic.twitter.com/TNzNmCNdnK