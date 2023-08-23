全台最懂睡眠的董事長！黃賀明70歲出書　所得全捐屏東書院

▲▼全台最懂睡眠的上品寢具董事長黃賀明，下周辦新書發表，所得全捐屏東慈惠善導書院。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

被廣告才子范可欽喻為「全台最懂睡眠」的上品寢具董事長黃賀明，將自己罹患肌肉萎縮症的人生以及自創品牌的企業奮鬥故事，寫成「不完美中的超完美」一書，包括行政院副院長鄭文燦等人都極力推薦，黃賀明表示，他不良於行，但也是不虛此行，今年70歲了，人生走到最後一哩路，出書是為了感謝一路上提攜的貴人，下周的新書發表不妨也是一場生前告別式，新書所得將捐給屏東慈惠善導書院。

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黃賀明出生於南投，世代務農，看天吃飯，從小就罹患肌肉萎縮症，14歲離鄉背井到台北就讀中國海專（今台北海洋科技大學），半工半讀後上船當實習三副，畢業後從事寢具業務員，直到28歲自已創業，自創品牌，研發出專利彈簧床墊，人稱「台灣版史蒂芬霍金」，原本被認為活不過32歲，如今已是全台14家連鎖分店的寢具董事長。

黃賀明的一生，過得比別人艱辛，但也過得比別人精彩，在他的新書中「不完美中的超完美」，以7則台灣諺語為主題，述說企業的7段成長經營與挑戰，很接地氣又很感人，立志成為顧客「睡眠健康與荷包的守護者」。

黃賀明事業有成後，除了復健之外，大部分時間投入公益關懷弱勢。他說，出書是為了感謝一路上提攜的貴人，因此新書所得將全數成立弱勢兒童教育學園之用。他的新書8月29日將在台中林皇宮發表。