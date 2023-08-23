　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

▲▼幽靈,鬼怪,鬼,靈魂,恐怖,靈異（圖／視覺中國CFP）

▲八字輕一定容易遇到鬼？命理師有不同看法。（示意圖／視覺中國CFP）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：你是否曾聽過八字重「富貴」，八字輕「命薄」的說法？命理師簡少年在新書中分享了關於八字與命運的故事。他的夥伴之之，從小就聽過人家說「八字輕的人容易被鬼跟」，甚至她的媽媽都說他們家的小孩八字偏輕，是「賤命一條」。但事實真的如此嗎？認識之之的人都知道，她和她的家人並不是所謂的「賤命」，反而生活得相當不錯。八字真的能決定命運嗎？

●袁天罡預測女帝，脖子細長登龍位！

[廣告]請繼續往下閱讀...

八字的輕重真的能影響一個人的命運嗎？首先，我們來淺談「袁天罡秤骨歌」。袁天罡，唐朝的玄學家和易學勘輿大師，被稱作唐朝的國師。他最為人所知的事蹟是對於嬰兒武則天的預言。當時，他僅看了一眼襁褓中的武則天，並對其母說：「如果這個小孩是女的，她將成為真龍天子。」

有傳言說，這是基於她脖子的特徵來判斷的，因為細長如鶴的脖子被視為一種貴相。此外，他和天文學家李淳風合作撰寫了《推背圖》，儘管後人對這本書的詮釋不一，但它仍被認為是一本關於未來政權和中華文明的預言之作。

 ●《秤骨歌》解命運，二兩孤苦，五兩飛黃騰達

袁天罡的《秤骨歌》是一項評估人命運的特殊算法，藉由對應出生時辰來得知一人的命運重量。在這套算法中，輕的八字象徵著艱辛的命運。以「二兩」這一評級為例，它代表著「終身行乞孤苦之命」，極其不幸。而隨著重量上升到「五兩」，命運的景象截然不同，這種八字的人將享受「衣食無虧，一生富貴之命」。

具體來說，他們可能每天忙碌，但確實物質豐饒，且隨著年齡增長，其財富和運氣將持續上升。這一切都反映出，《秤骨歌》所述的命運，充滿著變幻與戲劇性。

 ●《秤骨歌》預測我的命，收入來快，花得更快

從《秤骨歌》中的預測來看，我的命運算得還算準。我的八字並不重，故其描述的命運似乎不太美好。例如，「一生財來復去，難得大富之命」恰好描述了我散財的特點，收入來得快、花得也快，但總體而言，我還是過得安穩。而「弟兄少力自孤行」更是戳中我的要害，因我是獨生子女，自然沒有兄弟姊妹的陪伴。

我的好友之之雖然有兄弟姊妹，但由於經常在外工作，他們見面的機會也不多。然而，這並不代表她的兄弟沒有在需要時出手幫助，所以《秤骨歌》的描述並不是百分之百正確。

●八字輕重，真的準嗎？男命、女命，差異千差萬別

所以八字的輕重，到底準不準？我是覺得沒那麼準！第一點，八字還得分乾命與坤命，也就是男命、女命，男女不同命運也會不同。這也是為什麼我和之之雖然八字同重量，在她身上卻特別不準。可能有人會好奇，女命是不是將男命的解析反過來就好，也不完全對，因為這牽扯到行運邏輯，運勢狀態本來就不一樣。

第二點，透過《秤骨歌》的方法進行計算，有時會出現相同的重量數字，意味著不同的八字能夠得出相同的命運重量。雖然此方法基於概率，但實際上每人的八字都是基於出生的年、月、日、時的天干地支而定，因此命運也理所當然會有所差異。

●古代選才靠掐指，現代查命先看八字

古代利用《秤骨歌》技術在選拔官員或人才時，能迅速篩選出合適者。這技術能夠「掐指一算」判斷出一個人命運的層次，有點像西方的生命靈數。雖然這些方法提供了命運的大方向，但在細節上可能並不那麼精確。

如果想要更確切知道自己命的好與壞，我會建議去看八字測算網站的批註，還是會比《秤骨歌》更精確。除了找出你的日主，就是你出生那一天的五行屬性，還有你跟其他大運小運的互動，都會比《秤骨歌》的詩句準得多喔！

●八字重量輕不必急，西方分析法中性多

如果你已經測算完你的八字輕重，看到上面寫得不好，其實也不用太在意，因為很多運氣好的人，八字重量兩數可能也是屬於低的。加上古代中國的測算技術有項特色，習慣描述絕對的好與壞。以現在大家較常接觸的西方測算技術來說，前面提到的生命靈數，或近幾年很流行的人類圖等等，在分析解釋的用字上都是屬於中性的，所以不用過度在意八字輕重的解釋。

●八字輕怕鬼跟？富貴轉世，鬼也得讓路！

那八字輕的人到底會不會容易被鬼跟，或是容易見到鬼呢？說實話，這主要不是八字輕不輕的問題，可以想成是你的運爛不爛？照常理來說，運氣背或衰，氣比較弱，的確就容易見到鬼嘛。

你想那些富貴之人，古書上都講說他們是星辰轉世、天人轉世，那些鬼看到他們的時候，其實看到的是他們的靈體，如果你是什麼關公轉世，怎麼敢來弄你？當然這世界上沒這麼多神明轉世，但你只要是跟這神明附屬相關聯的，自然而然就不會遇到這些了。

●吃素、多行善、多唸經，八字輕？晚上宅在家最安全！

最後鼓勵大家不妨可以嘗試吃素，若從紫微斗數角度來看，因為有其對應的十二地支，十二地支剛好都有對應的動物，如果你吃到宮位對應的動物，就會不太好，像我自己這兩年亥位都不太好，我就減少吃豬肉的頻率。

如果你真的屬於八字輕的人，很容易小事化為大事，要是《秤骨歌》測完發現自己不足三兩，在這邊誠心建議大家，你屬於極端值，盡量不要從事危險運動，晚上少出門，懷抱感恩的心，對自己都是比較好的，多行善、多唸經都有幫助，總之不要讓自己暴露在危險之中，都是好的。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

ET快訊
「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　雨襲4天
驚悚6車連環撞！騎士慘卡計程車底「地上一灘血」
北市「3公尺黃金巨蟒」逃家去西門町　飼主要出面了
快訊／國3火燒車！驚見「攔路火線」一度全線封閉
快訊／投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高
鳳梨道歉阿嬤家屬遭酸！　親上火線回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

台北當高管「被逼辭職回老家」　準公婆1句話洗腦！全場喊母湯

北部肉界爆「以豬代羊」　8700噸美豬進口後流向成謎

台北下完暴雨「彩虹直貫天際」！101絕美視角曝光

33歲男染惡習「心臟變不定時炸彈」！胸悶就醫才知罹嚴重疾病

5大文化場域齊開！臺灣文博會開箱倒數　史上跨距最大、展演最多

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

2023必比登推介台南36間美食店家入選　10家新入選全台最多

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

李多慧遭怪風「吹飛迷你裙」　原地嚇愣後...繼續甜笑應援

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

台北當高管「被逼辭職回老家」　準公婆1句話洗腦！全場喊母湯

北部肉界爆「以豬代羊」　8700噸美豬進口後流向成謎

台北下完暴雨「彩虹直貫天際」！101絕美視角曝光

33歲男染惡習「心臟變不定時炸彈」！胸悶就醫才知罹嚴重疾病

5大文化場域齊開！臺灣文博會開箱倒數　史上跨距最大、展演最多

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

2023必比登推介台南36間美食店家入選　10家新入選全台最多

賓利「長軸版Bentayga」登場！訂製部門操刀　專屬套件盡顯奢華

營養師教「減肥控糖」多吃7種食物！第5防便秘還能降膽固醇

三星推全球首款Dual 4K UHD螢幕　超大57吋Mini LED面板為玩家而生

12星座面對愛情時的模樣　獅子座霸氣總裁變溫柔小貓

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕撞人　女路人被送回高雄宣告死亡

柯瑞點名唐西奇是NBA下一個門面　吐心聲：希望不是現在

製鞋龍頭寶成「越南廠」再裁1200人　母公司回應了

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

他打籃球「軟腳」竟是罹病！還當筋骨拉傷給人喬　醫示警5大症狀

「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

生活熱門新聞

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

「處暑」6生肖有極強好運

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

一家6口搭廉航！他檢查機票震驚「多噴1萬元」

全台「史波奇」突倒閉

4星座「戀愛腦」智商歸零

更多熱門

相關新聞

鬼月驚見魚缸有人頭　她轉頭嚇爆

鬼月驚見魚缸有人頭　她轉頭嚇爆

鬼月看到這一幕會閃尿啦！網友施旻雯21日在臉書「爆廢公社二館」PO文分享，自己原本只是坐在客廳休息，一轉頭突然看見魚缸裡冒出一顆「慘綠人頭」，當場被嚇了一跳，後來才發現，原來是她的姪女緊貼在魚缸外，在燈光和角度的影響下，臉色變得相當鐵青詭異，讓原PO無奈笑說，「七月份麥阿餒！」

情詩=鬼片？作家疫情期1天寫1首

情詩=鬼片？作家疫情期1天寫1首

鬼其實只有巴掌大小！網友安心了

鬼其實只有巴掌大小！網友安心了

普渡「做錯1事」員工全生病了！命理師：磁場全亂

普渡「做錯1事」員工全生病了！命理師：磁場全亂

沒出頭款！人妻被反對「鬼月簽約」崩潰

沒出頭款！人妻被反對「鬼月簽約」崩潰

關鍵字：

鬼月命理師簡少年命理出版

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面