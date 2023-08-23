八字輕真的容易遇到鬼嗎？命理師顛覆傳說　鬼月做3件事最安全

▲八字輕一定容易遇到鬼？命理師有不同看法。（示意圖／視覺中國CFP）



文／簡少年

摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書》

引言：你是否曾聽過八字重「富貴」，八字輕「命薄」的說法？命理師簡少年在新書中分享了關於八字與命運的故事。他的夥伴之之，從小就聽過人家說「八字輕的人容易被鬼跟」，甚至她的媽媽都說他們家的小孩八字偏輕，是「賤命一條」。但事實真的如此嗎？認識之之的人都知道，她和她的家人並不是所謂的「賤命」，反而生活得相當不錯。八字真的能決定命運嗎？

●袁天罡預測女帝，脖子細長登龍位！

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八字的輕重真的能影響一個人的命運嗎？首先，我們來淺談「袁天罡秤骨歌」。袁天罡，唐朝的玄學家和易學勘輿大師，被稱作唐朝的國師。他最為人所知的事蹟是對於嬰兒武則天的預言。當時，他僅看了一眼襁褓中的武則天，並對其母說：「如果這個小孩是女的，她將成為真龍天子。」

有傳言說，這是基於她脖子的特徵來判斷的，因為細長如鶴的脖子被視為一種貴相。此外，他和天文學家李淳風合作撰寫了《推背圖》，儘管後人對這本書的詮釋不一，但它仍被認為是一本關於未來政權和中華文明的預言之作。

●《秤骨歌》解命運，二兩孤苦，五兩飛黃騰達

袁天罡的《秤骨歌》是一項評估人命運的特殊算法，藉由對應出生時辰來得知一人的命運重量。在這套算法中，輕的八字象徵著艱辛的命運。以「二兩」這一評級為例，它代表著「終身行乞孤苦之命」，極其不幸。而隨著重量上升到「五兩」，命運的景象截然不同，這種八字的人將享受「衣食無虧，一生富貴之命」。

具體來說，他們可能每天忙碌，但確實物質豐饒，且隨著年齡增長，其財富和運氣將持續上升。這一切都反映出，《秤骨歌》所述的命運，充滿著變幻與戲劇性。

●《秤骨歌》預測我的命，收入來快，花得更快

從《秤骨歌》中的預測來看，我的命運算得還算準。我的八字並不重，故其描述的命運似乎不太美好。例如，「一生財來復去，難得大富之命」恰好描述了我散財的特點，收入來得快、花得也快，但總體而言，我還是過得安穩。而「弟兄少力自孤行」更是戳中我的要害，因我是獨生子女，自然沒有兄弟姊妹的陪伴。

我的好友之之雖然有兄弟姊妹，但由於經常在外工作，他們見面的機會也不多。然而，這並不代表她的兄弟沒有在需要時出手幫助，所以《秤骨歌》的描述並不是百分之百正確。

●八字輕重，真的準嗎？男命、女命，差異千差萬別

所以八字的輕重，到底準不準？我是覺得沒那麼準！第一點，八字還得分乾命與坤命，也就是男命、女命，男女不同命運也會不同。這也是為什麼我和之之雖然八字同重量，在她身上卻特別不準。可能有人會好奇，女命是不是將男命的解析反過來就好，也不完全對，因為這牽扯到行運邏輯，運勢狀態本來就不一樣。

第二點，透過《秤骨歌》的方法進行計算，有時會出現相同的重量數字，意味著不同的八字能夠得出相同的命運重量。雖然此方法基於概率，但實際上每人的八字都是基於出生的年、月、日、時的天干地支而定，因此命運也理所當然會有所差異。

●古代選才靠掐指，現代查命先看八字

古代利用《秤骨歌》技術在選拔官員或人才時，能迅速篩選出合適者。這技術能夠「掐指一算」判斷出一個人命運的層次，有點像西方的生命靈數。雖然這些方法提供了命運的大方向，但在細節上可能並不那麼精確。

如果想要更確切知道自己命的好與壞，我會建議去看八字測算網站的批註，還是會比《秤骨歌》更精確。除了找出你的日主，就是你出生那一天的五行屬性，還有你跟其他大運小運的互動，都會比《秤骨歌》的詩句準得多喔！

●八字重量輕不必急，西方分析法中性多

如果你已經測算完你的八字輕重，看到上面寫得不好，其實也不用太在意，因為很多運氣好的人，八字重量兩數可能也是屬於低的。加上古代中國的測算技術有項特色，習慣描述絕對的好與壞。以現在大家較常接觸的西方測算技術來說，前面提到的生命靈數，或近幾年很流行的人類圖等等，在分析解釋的用字上都是屬於中性的，所以不用過度在意八字輕重的解釋。

●八字輕怕鬼跟？富貴轉世，鬼也得讓路！

那八字輕的人到底會不會容易被鬼跟，或是容易見到鬼呢？說實話，這主要不是八字輕不輕的問題，可以想成是你的運爛不爛？照常理來說，運氣背或衰，氣比較弱，的確就容易見到鬼嘛。

你想那些富貴之人，古書上都講說他們是星辰轉世、天人轉世，那些鬼看到他們的時候，其實看到的是他們的靈體，如果你是什麼關公轉世，怎麼敢來弄你？當然這世界上沒這麼多神明轉世，但你只要是跟這神明附屬相關聯的，自然而然就不會遇到這些了。

●吃素、多行善、多唸經，八字輕？晚上宅在家最安全！

最後鼓勵大家不妨可以嘗試吃素，若從紫微斗數角度來看，因為有其對應的十二地支，十二地支剛好都有對應的動物，如果你吃到宮位對應的動物，就會不太好，像我自己這兩年亥位都不太好，我就減少吃豬肉的頻率。

如果你真的屬於八字輕的人，很容易小事化為大事，要是《秤骨歌》測完發現自己不足三兩，在這邊誠心建議大家，你屬於極端值，盡量不要從事危險運動，晚上少出門，懷抱感恩的心，對自己都是比較好的，多行善、多唸經都有幫助，總之不要讓自己暴露在危險之中，都是好的。

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造