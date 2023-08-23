麻布豆袋的再創價值　手工縫製變身可愛布蕾包、環保飲料提袋

文／女子學

人們常用世間萬物比喻生命的豐富際遇，藉由深刻的比擬，描繪某種狀態或是人生態度。蘆葦，在《聖經》中就出現許多次，風無論怎麼吹、雨無論有多狂，它都能隨之搖曳，直至風雨停歇後，又會再次挺立而起，用以形容人柔軟卻堅韌的心。

「蘆葦強韌的意象，和女性剛柔並濟的生命力非常相似，這就是品牌名稱的緣起。」蘆葦女力行銷總監洪寧說。當全世界都在倡議ESG、SDGs核心指標，蘆葦女力早已站在穩固的立足點，自2018年開始與連鎖咖啡品牌路易莎合作，以承裝咖啡豆的黃麻布袋為主體，創造商品與串連女力議題，打造良性的善循環，成為永續圈令人注目的一顆星。

▲今年，與路易莎聯名的「麻布豆袋再生計畫」主要商品飲料提袋即將出到第四代。（圖／IG@swingreeds_official，下同）



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【永續】循環經濟：豆袋的再創價值

在人手一杯咖啡的時代，打造了通路多元、種類多端的市場，也因如此，原物料進口需求日益增高，光是臺灣每年累積的黃麻豆袋就高達130萬個，相較於36個小巨蛋，焚燒後的碳排量便成了扼殺環境的一大隱憂。

2018年，當時的蘆葦女力公益信託基金便與路易莎攜手合作，將廢棄的咖啡麻布袋循環再利用，共創「麻布豆袋再生計畫」，至2021年成立春芽公益創新發展協會，再到蘆葦女力品牌訂定， 已有五年的時間。

洪寧介紹，藉由計畫與新銳設計師跨界合作，再由婦女手工縫製，創造別具質感、獨一無二的布蕾包，以及飲料袋、筆袋等相關商品，不僅賦予廢棄物再生價值，也喚醒大眾守護環境的意識，進而降低對一次性用品的依賴。

▲輕巧可愛的布蕾包，是品牌的熱賣商品。每個包包來自於不同產地、花色的麻布豆袋，展現特別的獨創性。



「少一個咖啡豆袋，就能減少約350克的碳排量！」洪寧補充，黃麻的生長過程非常「環保」，它能協助吸收二氧化碳，產生大量氧氣，還能100%分解於土壤中；而在商品製作上，蘆葦女力堅持0廢棄，將能用到的地方發揮到淋漓盡致，盡可能不要增加廢棄物產生的機會。

▲早期台灣，縫紉和編織是許多女性的家務技巧，運用計畫使她們能再次步入職場，達到不一樣的人生意義。



【培力】幫助二度就業婦女再創成就

利用麻布豆袋再生計畫，蘆葦女力將婦女作為生產端主力，除了能自行做出商品，還能與年輕一代的設計師交流，又可補貼家用、兼顧家庭，累積個人專業實力，「而她們的作品，透過路易莎鋪通路至500間門市，無疑是給婦女們最大的成就感。」洪寧熱切地說。

▲與紙雕藝術家林文貞合作，作品將雨林婦女工作型態描繪而出，用軟性方式向大眾訴之品牌理念。



此外，在現階段社會結構上，婦女就業現況有三個「八」：一是八成的家庭照顧者皆為女性、二是八成離開職場的女性是為了婚育家庭、三是有八成30-49歲的婦女想回歸職場，礙於眾多現實考量，使她們的二度就業之路顯得困難重重。透過此計畫，讓中老年婦女重新獲得歸屬，甚至改寫了人生意義。

▲月櫻姐很開心能夠加入蘆葦女力大家庭，除了親自手作縫紉，有時也會到市集現場與消費者互動。



【耕耘】深入社區地方激發各種可能

那麼，蘆葦女力是如何集結這些婦女呢？

對此，洪寧特別跟我們分享月櫻姐的故事。住在桃園大園阿美族部落的她，過去接當地紡織廠的訂單代工，近年因產業外移，家中縫紉機就擺著生灰塵，月櫻姐平常要照顧女兒、孫子和孫姪兒，背負沉重的家計，身為教會長老的她因緣際會接觸蘆葦女力，決定共同成立「蘆葦女力大園工坊」，將住家一樓空間作為暫時性的工作坊，再邀請周邊的原住民婦女一起投入。

▲未來品牌將持續關注女性議題，推出更多計畫串連地方，幫助其他弱勢家庭和女性。



此外，還有以手作幫助婦女二度就業的「新知工坊」、集合熱愛布藝退休人士的「朵克麗手作」，也是蘆葦女力的共好夥伴。

值得一提的是，品牌去年起與台北仁濟醫院，以及有「地下異托邦」之稱的《一碼村 IMMA》聯盟合作，三方以第三代路易莎隨行杯袋為起點，預計開設培訓營，幫助大臺北地區與萬華在地失業和經濟弱勢女性。由仁濟醫院提供培訓資源、IMMA 協助執行場域、蘆葦女力支持訂單，以生產帶動培力策略，使婦女們未來能靠一技之長提高生計，更有個得以互動交流、學習成長的歸屬之地。

「不只咖啡豆袋，目前我們也有在回收雨傘布、咖啡豆鋁箔包裝袋，期待創造更多有意義的商品！」洪寧開心地說。蘆葦女力以微型品牌與社創企業的角度與消費者溝通，讓我們看見由永續進入的多重面向，不單只是環保、氣候行動，而是串連整個社會的公益行為，消費之餘還能實踐永續、幫助到婦女，何樂而不為呢？

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