　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸籍裁判被C羅怒噴「Wake Up」　曾陷論文風暴...獲亞足聯菁英裁判

記者魏有德／綜合報導

世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）轉隊利雅德後於北京時間今（23）日凌晨首次亮相亞冠聯賽，雖然他坐鎮的艾納斯隊（利雅德勝利隊）在主場4-2擊敗作客的阿聯沙比阿爾阿里隊（杜拜青年國民隊），但場上C羅激動怒噴大陸籍裁判傅明，要他睜開眼（Wake up）的戲劇性一幕，在賽後引起熱議。

▲大陸足壇國際級裁判傅明。（圖／CFP）

▲傅明是大陸足壇極具知名度的國際級裁判。（圖／CFP）

《看看新聞》報導，利雅德勝利VS迪拜（杜拜）青年國民的比賽之所以引來包括中國球迷的關注，主要是因為這是C羅參加的的首場亞冠賽事。此外，4名中國籍裁判員參與了本場比賽的執法工作，他們分別是主裁判傅明、助理裁判員曹奕、馬濟、第四官員張雷。

▲大陸足壇國際級裁判傅明。（圖／CFP）

▲C羅（Cristiano Ronaldo）在比賽中怒噴大陸籍裁判傅明，引起外界熱議。（圖／CFP）

這位來自大陸的國際裁判傅明在這場比賽中出現數次爭議性判罰，在下半場時，C羅按捺不住心中怒氣，直接朝傅明大動作怒吼，過程全被轉播單位記錄下來。

▲大陸足壇國際級裁判傅明。（圖／CFP）

▲C羅對傅明在比賽中的幾次爭議性判罰極度不滿。（圖／CFP）

據了解，擔任本場比賽的主裁判傅明1983年生，2008年成為大陸國家級裁判，2010年上半年開始執法中甲，下半年進入中超賽場，直至2014年，傅明獲得執法國際級比賽資格，2015年成為亞足聯菁英裁判，外界認為是大陸7名級國際裁判中，最受亞足聯欣賞的三名裁判之一。

在2019年3月時，傅明一度捲入論文風波，被網友爬出其論文有抄襲別人作品之嫌，不過，首都體育學院出面聲明，傅明到校應聘時的論文不存在抄襲問題，仍將繼續聘用傅明，論文檢測機構「PaperFree」也主動向傅明道歉，讓整起事件平息。

ET快訊
颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」
可毒死500人！他抓到「劇毒螃蟹」　吃一次就完了
快訊／信義區淹水警戒！　時雨量飆破60毫米
爸癌末昏迷！「他愛喝高粱」醫竟同意　下秒舌頭動了
插隊火化幫撿骨！新北殯葬處21人吞3053萬認了
快訊／一天生成2個熱帶低壓！最新路徑出爐
好市多1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨
爺爺跨越病房　見老伴最後一面「緊握雙手告別」
快訊／國家警報響！　大雷雨開轟北北基

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新婚才2個月！27歲人妻慘遭「絲巾勒殺」　尪認了：為了打電動

江西農大更名「共產主義勞動大學」引熱議　校方：只是恢復歷史原貌

老人誤將8萬元「訂製漢服」當垃圾丟掉　店員跳腳「客人兩天後要」

「浪漫」不分年齡！　北京大叔變身青蛙把大媽寵成女孩

七夕收到催生簡訊！西安籲「賡續中華血脈」　 網怒：真下頭

困浴室6小時！女留學生靠「修眉刀」自救　灌水軟化後踹門而出

陸籍裁判被C羅怒噴「Wake Up」　曾陷論文風暴...獲亞足聯菁英裁判

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判　手指眼睛嗆「Wake Up」

國中妹遭「同學父親」性侵懷孕！宿舍血崩產子　家人曝淒慘現況

眼鏡男捷運緊貼打手槍…下秒噴出來「她後背濕一片」　超噁行徑曝

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

新婚才2個月！27歲人妻慘遭「絲巾勒殺」　尪認了：為了打電動

江西農大更名「共產主義勞動大學」引熱議　校方：只是恢復歷史原貌

老人誤將8萬元「訂製漢服」當垃圾丟掉　店員跳腳「客人兩天後要」

「浪漫」不分年齡！　北京大叔變身青蛙把大媽寵成女孩

七夕收到催生簡訊！西安籲「賡續中華血脈」　 網怒：真下頭

困浴室6小時！女留學生靠「修眉刀」自救　灌水軟化後踹門而出

陸籍裁判被C羅怒噴「Wake Up」　曾陷論文風暴...獲亞足聯菁英裁判

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判　手指眼睛嗆「Wake Up」

國中妹遭「同學父親」性侵懷孕！宿舍血崩產子　家人曝淒慘現況

眼鏡男捷運緊貼打手槍…下秒噴出來「她後背濕一片」　超噁行徑曝

楊志龍有落差是否下二軍再討論　恰總點名1新秀待命

大漢學院傳全校3系所停招＋新設1系　校方證實：最慢年底申請

以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

福特「全新掀頂露營車」釋預告　具太陽能板、冷藏櫥櫃8／24亮相

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

7月工業生產指數連14黑　前7月年減17％

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

CR技術研討會　聚焦PSC重點檢查活動與國際節能減排

日本岡山煉油廠遭雷擊突起火！濃煙狂竄　出動13消防車

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

大陸熱門新聞

大咖主持淪「擺攤賣畫」　整個人暴瘦一大圈

微創手術割到血管！10歲女童全身血液流乾腦死

大陸再宣布實彈演習！　福州連2天炮兵實彈射擊

幫寶寶洗澡癲癇突發作！媽昏迷15分鐘醒來見心碎一幕

女友七夕前狂吻10分鐘！他「耳膜破裂」送急診

眼鏡男捷運緊貼背射…下秒她後背濕一片

魚王拍出120萬！神秘買家下秒當場放生

《好聲音》導師出場費曝光　最貴的是他

國中妹遭同學父親性侵　宿舍血崩產子

仁愛礁又起衝突！陸海警局：菲律賓4船闖入

隋煬帝陵遺址即將開放 「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

洗髮精50多隻蟲卵…她曝1關鍵點：苦主恐一票人

男友爸逼婚「包辦婚禮」　撂話：不到場就放照片舉行

失傳2000餘年的「扁鵲醫書」修復116枚簡牘 藥方至今仍能使用

更多熱門

相關新聞

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判 手指眼睛嗆「Wake Up」

C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判 手指眼睛嗆「Wake Up」

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今（23日）晨在足球亞冠盃附加賽上，率領艾納斯以4：2成績擊敗沙比阿爾阿里，晉級小組賽。雖然C羅在場上並未貢獻進球，但從賽事轉播過程中可以發現，C羅多次吃上對手的悶虧，傅明並未做出判罰，這也讓C羅按捺不住怒火，不僅對傅明咆哮，還手指眼睛要傅明「Wake UP」。

C羅亞冠盃首戰辱罵中籍裁判　影片曝光

C羅亞冠盃首戰辱罵中籍裁判　影片曝光

中華男足8比0狂勝香港摘金

中華男足8比0狂勝香港摘金

女足新霸主！西班牙奪世界盃冠軍

女足新霸主！西班牙奪世界盃冠軍

花蓮東里國小好棒　奪國際邀請賽足球冠軍

花蓮東里國小好棒　奪國際邀請賽足球冠軍

關鍵字：

裁判足球國際裁判亞足聯傅明C羅

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面