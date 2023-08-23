陸籍裁判被C羅怒噴「Wake Up」　曾陷論文風暴...獲亞足聯菁英裁判

記者魏有德／綜合報導

世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）轉隊利雅德後於北京時間今（23）日凌晨首次亮相亞冠聯賽，雖然他坐鎮的艾納斯隊（利雅德勝利隊）在主場4-2擊敗作客的阿聯沙比阿爾阿里隊（杜拜青年國民隊），但場上C羅激動怒噴大陸籍裁判傅明，要他睜開眼（Wake up）的戲劇性一幕，在賽後引起熱議。

▲傅明是大陸足壇極具知名度的國際級裁判。（圖／CFP）

《看看新聞》報導，利雅德勝利VS迪拜（杜拜）青年國民的比賽之所以引來包括中國球迷的關注，主要是因為這是C羅參加的的首場亞冠賽事。此外，4名中國籍裁判員參與了本場比賽的執法工作，他們分別是主裁判傅明、助理裁判員曹奕、馬濟、第四官員張雷。

▲C羅（Cristiano Ronaldo）在比賽中怒噴大陸籍裁判傅明，引起外界熱議。（圖／CFP）

這位來自大陸的國際裁判傅明在這場比賽中出現數次爭議性判罰，在下半場時，C羅按捺不住心中怒氣，直接朝傅明大動作怒吼，過程全被轉播單位記錄下來。

▲C羅對傅明在比賽中的幾次爭議性判罰極度不滿。（圖／CFP）

據了解，擔任本場比賽的主裁判傅明1983年生，2008年成為大陸國家級裁判，2010年上半年開始執法中甲，下半年進入中超賽場，直至2014年，傅明獲得執法國際級比賽資格，2015年成為亞足聯菁英裁判，外界認為是大陸7名級國際裁判中，最受亞足聯欣賞的三名裁判之一。

在2019年3月時，傅明一度捲入論文風波，被網友爬出其論文有抄襲別人作品之嫌，不過，首都體育學院出面聲明，傅明到校應聘時的論文不存在抄襲問題，仍將繼續聘用傅明，論文檢測機構「PaperFree」也主動向傅明道歉，讓整起事件平息。