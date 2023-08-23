C羅亞冠首登場怒噴陸籍裁判　手指眼睛嗆「Wake Up」

記者魏有德／綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今（23日）晨在足球亞冠盃附加賽上，率領艾納斯以4：2成績擊敗沙比阿爾阿里，晉級小組賽。雖然C羅在場上並未貢獻進球，但從賽事轉播過程中可以發現，C羅多次吃上對手的悶虧，傅明並未做出判罰，這也讓C羅按捺不住怒火，不僅對傅明咆哮，還手指眼睛要傅明「Wake UP」。

▲C羅辱罵中國籍裁判。（圖／翻攝X（推特）「@NoodleHairCR7」）

C羅上半場3次攻入禁區，但遭到對手撞倒，即使他不斷向中國籍裁判傅明要求吹判犯規，但傅明始終沒有吹罰12碼。

Cristiano to assistant ref:



"Open ur eyes" pic.twitter.com/fdeeoZ1lyl — 7 (@NoodleHairCR7) August 22, 2023

踢到上半場補時期間，C羅在禁區內倒掛射門，擊中對方球員的手部，但傅明一樣絲毫沒有表示，忍不住的C羅在上半場結束時撕掉隊長臂章，衝向傅明辱罵，要對方醒一醒，還罵對方髒話。此時一位場內人士拿著手機想找C羅自拍，被盛怒的C羅一把推開。

下半場艾納斯一度落後，但在88分鐘時力挽扳平2：2，傷停捕時再踢進2球，以4：2逆轉，雖然最後一球是C羅助攻射門成功，但C羅本人並未在本場踢進任何一球。

賽後，C羅放掉上半場不愉快的事件，興奮與隊友一同慶祝，但他粗暴辱罵裁判與推開支持者的畫面，已經被截為片段分享到網上，後續可能遭亞洲足協介入調查，甚至受到處罰。