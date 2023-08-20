花蓮東里國小勇奪國際邀請賽足球冠軍　囊括女生組所有個人獎項

▲花蓮東里國小（藍色球衣）展現超強的球技，技壓國際隊伍，將女生組的冠軍金盃留在台灣，更囊括了所有個人獎項。（圖／東里國小提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東里國小在五月份剛奪得台灣國小世界盃足球賽女子組冠軍！在台灣國小667隊中脫穎而出，獲邀代表台灣參加2023年台灣國小世界盃國際邀請賽，東里國小展現超強的球技，技壓國際隊伍，將女生組的冠軍金盃留在台灣，更囊括了所有個人獎項！

賽事於8 ／16-18日在台北市立大學天母校區體育館競技，此次有來自日本、泰國、印尼、馬來西亞、越南等國家共有六國八隊來台參賽。

東里國小首戰遭遇強敵泰國隊，泰國隊球風剽悍，東里小將展現絕佳的默契及球技，在上半場由江亞妮突破對手層層防守，率先破門而入，取得領先，在下半場由屢次攻門不下的隊長胡巧柔持續的帶領團隊展現永不放棄精神，接連攻下2分，終場以3:1獲勝。

次戰對上印尼隊，實力雖不及泰國隊，但球風強硬，也讓東里小將吃足了苦頭，但為了將冠軍獎盃留在台灣，全場將士用命，拼盡全力，由江亞妮、潘禹彤、王以迦均破門而入，為台灣攻得3分，另外，隊伍的靈魂人物胡巧柔更上演帽子戲法全場踢進3球，最終以6:1獲勝。

個人奬得主：

金手套獎：田珮慈

金球獎：江亞妮

金靴獎：胡巧柔

參賽名單：

潘禹彤、吳吳佳軒、胡巧柔、江亞妮、陳芊諭、莊芯菱、胡瑞鳳、潘思妤、王以迦、田珮慈、潘子晴、胡瑞婷、徐己戊、陳苡甄

教練：杜國勝

管理：吳幸娥

領隊：鍾佳慶

隊長胡巧柔在賽前減重有成的她說：「很開心也很興奮，之前國小世界盃，只有到最後一場才得兩分，這次比賽就盡力拚金靴獎。 」此次全場攻下7球，榮獲大會金靴獎！

賽後總教練杜國勝表示，賽前分析印尼隊與泰國等東南亞國家，球技及身體強度都很不錯，為了此賽事特別加強訓練，在暑假期間邀請很多球隊到校交流，如光復商工、光復國中、東里國中、秀林國中、新北市正義國小、瑞北國小、卓樂國小等，大大提升選手的能力，以面對實力強大的外國隊伍。

杜國勝教練進一步補充表示非常感謝教育部體育署舉辦這國際盃賽，讓資源不足的偏鄉球隊有機會與國外球隊交流吸收經驗的機會，他也希望往後類型賽事能多舉辦，並補助資源匱乏的球隊有機會前往國外看看外面的世界。

校長鍾佳慶表示，以一個偏鄉單一學校參加國際賽事真的很不容易，一路拚上來，有很多人的幫助，很開心在孩子與教練的努力之下將金盃留在台灣！

特別感謝教育部體育署及中華民國迷你足球協會辦理此國際賽事，讓孩子們能擴展視野，與國際選手交流！

感謝花蓮縣政的用心支持與經費的補助，讓學校足球場逐漸完善。感謝財團法人志強基金會的長期以來對東里的加油鼓勵及資源挹注，讓東里小將能越來越棒！也感謝花蓮縣體育會足球委員會、花蓮縣足球協會、秀姑巒足球聯盟的加油鼓勵。更感謝所有的東里夥伴對學校的支持，對孩子的鼓勵，孩子們有您真好！