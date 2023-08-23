823砲戰65週年　朱立倫：關鍵時刻考慮自我、小我必被唾棄

▲國民黨主席朱立倫23日在中常會上致詞。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

今（23日）是823砲戰65週年紀念日，國民黨主席朱立倫表示，國民黨要記取歷史教訓，不希望昨日戰爭演變成明日慘痛的歷史教訓，在面對未來關鍵時刻，唯有堅定決心放下小我跟自我，共同為兩岸和平、民眾安定來努力；若這時候再去考慮自我跟小我，最後一定會被民眾唾棄。

朱立倫23日下午在國民黨中常會上致詞表示，今日是823砲戰65週年紀念日，823是國軍將士跟金門前線居民用血淚建築的歷史，雖然保衛了金門跟台灣，但付出了巨大的代價，所以為了和平跟台灣的未來，國民黨除緬懷過去外，更要記取歷史教訓；沒有人希望再有一次意外、任何一次的823，更不希望昨日戰爭演變成明日慘痛的歷史教訓。

朱立倫說，兩岸從戰爭中走向冷戰，接著開放交流，再走回民進黨7年執政多來的交惡對抗，若按這樣趨勢，國際間認定兩岸是全世界最危險地方絕非誇張，它就是有可能發生嚴重衝突，變成新的世界戰爭焦點。

朱立倫強調，國民黨必須非常嚴肅面對未來關鍵時刻，唯有堅定決心追求和平、堅定決心團結一致、堅定決心放下小我跟放下自我，共同為兩岸和平、民眾安定來努力，這時候任何小我、自我都不足以干擾這樣在重大歷史關鍵時刻的決心，這是國民黨大家共同的認知。

朱立倫也說，823是重要的日子，這時候再去考慮自我跟小我，最後一定會被民眾唾棄，「我們要秉持這樣的決心，我們要下定這樣的決心，共同來團結努力」。