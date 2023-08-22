陸暫停台灣芒果輸入　他點綠營「應付3套路」：對農民不聞不問

▲邱臣遠。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

大陸國台辦21日以台灣芒果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，宣布暫停台灣芒果輸入。對此，民眾黨立委邱臣遠批評，民進黨政府為了選票而採取三階段應付套路，首先在嘴巴上罵，其次拿錢出來收購補貼，第三則對非執政縣市農民不聞不問，呼籲政府應在農業上調整生產與外銷布局策略，並開放陸客來台觀光政策。

邱臣遠22日表示，兩岸關係日趨緊張，貿易爭端也越來越大。繼上次台灣限制830項農產品及1400多項工業產品進口，中國大陸因而啟動貿易壁壘調查，宣稱台灣涉嫌違反世貿規則及ECFA條款，將中斷ECFA稅收優惠的評估，國台辦昨天再宣布，台灣輸陸芒果截獲「大洋臀紋粉蚧」害蟲，自昨日起暫停輸陸。

邱臣遠指出，剛升格農業部長的陳吉仲，反應如出一轍，表示對岸任意中斷貿易，將持續透過雙邊管道，呼籲大陸儘速與台灣進行技術對話。他痛批，陳吉仲過去多次喊要提告，但都沒有提告，只用嘴巴應付大陸，對照農業部所謂的「15度在WTO的SPS及TBT會議中提出特定貿易關切」，都沒有提出進入磋商與爭端裁決程序的申請，證實陳吉仲一次都沒有提告，毫無作為。

邱臣遠透露，中國大陸經濟下滑，過去單方讓利的時代已經結束，但兩岸的表現卻像小孩與恐怖情人，一個只會吵著要糖吃，一個則是收起紅蘿蔔，拿出棍棒情緒勒索，兩岸政府表現糟，受害的就是人民。過去主談ECFA的前海基會副董事長兼秘書長高孔廉也認為，我國禁止大陸1400多項工業產品進口，根本沒必要。

邱臣遠提及，根據統計，近兩年中共不斷以檢疫、藥檢、登記缺失等理由，禁止部分台灣農產品進口，讓台灣農民損失慘重，一年少賺135億。但實際上，除了失去大陸市場，去年台灣銷往各國農產品總值也都呈現下跌，對美國農產品入超越來越嚴重，情況非常糟糕。

不僅如此，邱臣遠說，我國不開放陸客觀光，一年則造成1229億損失；而ECFA早收清單中，紡織品占138項，去年出口值10.3億美元，較2021年衰退14%，仍占台灣出口中國大陸比重的81.7%，一旦大陸啟動制裁，紡織業將首當其衝。

「面對中共步步進逼，民進黨政府卻為了選票而採取三階段應付套路，首先在嘴巴上罵，其次拿錢出來收購補貼，第三則對非執政縣市農民不聞不問。」邱臣遠批評，民進黨對中共要求既不回應，也拿不出解決辦法。因此，他建議，政府應在農業上調整生產與外銷布局策略，並開放陸客來台觀光政策，儘快公布可能影響的範圍，讓廠商有時間因應。