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大陸 大陸焦點 特派現場

港媒：火箭軍落馬高層　人大資格恐不保

▲大陸十四屆全國人大一次會議第五次全體會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸十四屆全國人大一次會議第五次全體會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

文／中央社

據指出，中國全國人大常委會下週將討論並審查個別人大代表資格的報告，預料早前外傳落馬的火箭軍前司令員李玉超等，人大代表資格可能不保。

明報今天刊文表示，人大常委會28日有項議程，即「審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告」，這類議程的召開，多是意味著現任人大代表因出事或工作變動被取消資格。

據分析，近期傳說出事的幾名軍隊高級將領如李玉超、火箭軍前政委徐忠波、軍事委員會聯合參謀部副參謀長張振中等人，都是人大代表，若有人涉及黨紀、政紀處分甚至刑事調查，其代表資格可能不保。

文章同時指出，秦剛被免去中國外交部部長職務快一個月，28日人大又將召開常委會議，議題包括「審議有關任免案等」，再引發對秦剛去向的關注。

文章表示，秦剛仍保留國務委員職務，仍是副國級領導人，但近期國務院多次重要會議都未見其身影。因此，有猜測在下週的人大常委會會議上，他的國務委員職務可能不保。

文章認為，北京方面免去秦剛的國務委員身分只是時間問題，但為了「冷處理」秦剛一事，不希望大動作引起震盪，也許不會在這次人大常委會會議上免去其國務委員身分。

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