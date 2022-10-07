　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

威懾力更勝遼寧艦出島鏈　火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

▲▼《央視》大秀12枚打開頭罩豎起呈發射狀態的東風-26導彈，畫面相當震撼。（圖／翻攝自央視）

《央視》大秀12枚呈發射狀態的東風-26導彈，畫面相當震撼。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍不斷對外展示強大武力裝備，日前更一口氣直接秀出12枚打開頭罩豎起呈發射狀態的東風-26導彈，威懾力十足。東風-26是繼東風-21D後，全球現役第二種大型中遠程反艦彈道飛彈，首次於2015年9月3日抗戰勝利70周年閱兵公開亮相，其5000公里的射程可覆蓋第二島鏈，素有「航母殺手」之稱。

《央視》發布「鍛造雄獅向復興」的新系列紀錄片當中，出現火箭軍多種射程多個型號的東風導彈起豎與發射的畫面，其中最讓人震撼莫過於一排總計有12輛發射車/12個發射架的東風-26。從公開影片可以看到，東風-26用了可開合式的彈頭保護罩，在彈體起豎後雙錐體彈頭也同時露出。據了解，此次公開的12枚數量應該就是一個發射營的全部發射車。

東風-26彈頭採用雙錐體加彈翼構型，具有一定的機動能力，2015年《中國科技獎勵》的一則報導中曾稱，首型通用中遠程精確打擊飛彈「實現了帶空氣舵機動飛行器由馬赫數12向馬赫數18的技術跨越和戰略武器實戰能力重大突破」，間接證實了東風-26最大速度18馬赫的突防能力。

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

▲東風-26擁5000公里射程也被稱為「關島快遞」。（圖／路透社）

事實上解放軍目前仍未對外披露太多東風-26的消息，但結合各方資料顯示，該款導彈直徑約為1.4米，全長15.5米，起豎後約相當於5層樓的高度，搭載在12x12運輸起豎發射車（TEL）上進行陸地機動發射，同時可以做到「無依托發射」，意即不需要在經加固的陣地發射，機動轉移得以增加生存能力，且可隨時隨地發動攻擊。

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」分析，對於解放軍而言，東風-26可在戰時壓制關島為核心的第二島鏈上的美軍海空軍基地，摧毀預警機加油機等高價值資產，打擊西太地區的美軍航母編隊等戰役戰術兵團，也是因此該型導彈這幾年的數量有了快速增長。文章強調，「12發東風-26起豎亮劍所蘊含的能量與威懾力，不誇張的說就能超過遼寧號的一次出島鏈巡航。」

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了
知名實況主國動預言「蔡英文死訊」　下場慘了
水彈下不停！半側台灣「豪大雨」猛砸　一張圖看連4天濕到紫爆
甄珍母子找到人了！　失聯46天原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

傳烏軍挺進盧甘斯克　普丁稱吞併局勢將穩定

威懾力更勝遼寧艦出島鏈　火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

北韓空軍根本「蘇聯古董」清單　竟大動作出動對峙南韓戰機

陸勤部「保修部隊技能競賽」　強化國軍部隊維保能量

索羅門總理訪澳洲　表明「不會」讓中國設軍事基地

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

紐時：防共軍犯台　美計劃將台灣變成龐大武器庫

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

美企業開發AI機器人炸薯條　執行長：未來整間餐廳自動化

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

傳烏軍挺進盧甘斯克　普丁稱吞併局勢將穩定

威懾力更勝遼寧艦出島鏈　火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

北韓空軍根本「蘇聯古董」清單　竟大動作出動對峙南韓戰機

陸勤部「保修部隊技能競賽」　強化國軍部隊維保能量

索羅門總理訪澳洲　表明「不會」讓中國設軍事基地

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

紐時：防共軍犯台　美計劃將台灣變成龐大武器庫

影／12歲爺爺柴睡超沉 拉手、仰臥起坐都不醒

大腦增強記憶有黃金時辰　唐鳳睡前必做四件事

NCT MARK花絮影片疑「對成員比中指」！兩派戰翻　官方急下架修改

傳烏軍挺進盧甘斯克　普丁稱吞併局勢將穩定

台大電機畢業「不進科技業」！網解答原因：這樣賺更多

魏如萱婚變後首露面！　直播曝心聲：不要問我怎麼樣　　

影／愛情最美好的模樣 阿公阿嬤一起做蘿蔔糕放閃

威懾力更勝遼寧艦出島鏈　火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

親嘴算禮儀法院判無罪　全民必知的性騷擾要件

中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻：絕命終結站？

軍武熱門新聞

北韓空軍根本蘇聯古董　竟大動作出動對峙南韓戰機

火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

陸勤部強化國軍部隊維保能量

索羅門總理訪澳洲　表明不會讓中國設軍事基地

紐時：防共軍犯台　美計劃將台灣變成龐大武器庫

第三次世界大戰　日本先對這國下手

傳烏軍挺進盧甘斯克　普丁稱吞併局勢將穩定

烏軍南部突破防線華府看好 俄西部軍區司令傳革職

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

俄國逃兵慘了　指揮官遭「剝光示眾」載走消失

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

載滿士兵卡車遭飛彈襲擊　下秒車體四散「俄軍全噴飛」

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

更多熱門

相關新聞

北韓空軍根本蘇聯古董　竟大動作出動對峙南韓戰機

北韓空軍根本蘇聯古董　竟大動作出動對峙南韓戰機

北韓在6日下午，出動8架戰鬥機及4架轟炸機，在南韓「特別監視線以南進行「示威性飛行」，南韓隨即出動F-15K戰機等30架軍機作為回應，兩軍空中對峙持續約1小時。儘管情勢一度緊張，但事實上，比較南北韓的空軍戰力，北韓的主力至今還是舊式蘇聯製戰機為主，可以說遠遠落後於南韓。

索羅門總理訪澳洲　表明不會讓中國設軍事基地

索羅門總理訪澳洲　表明不會讓中國設軍事基地

才剛併入俄國　札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊

才剛併入俄國　札波羅熱遭俄軍飛彈攻擊

俄烏開戰後首見　烏軍挺進盧甘斯克

俄烏開戰後首見　烏軍挺進盧甘斯克

俄核潛艦現蹤！　最新衛星影像曝光

俄核潛艦現蹤！　最新衛星影像曝光

關鍵字：

東風-26航母殺手第二島鏈解放軍火箭軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」

星巴克10／6起連續18天買一送一

反骨蕾菈水中全裸！「超兇渾圓球體」看光光

她31歲還在領3萬　嘆不敢談戀愛

實況主國動預言「蔡英文死訊」依社維法罰款

泰國前警官血洗托兒所　死者最小才2歲

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

更多

最夯影音

更多
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面