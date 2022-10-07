威懾力更勝遼寧艦出島鏈　火箭軍12枚東風-26起豎亮劍

▲《央視》大秀12枚呈發射狀態的東風-26導彈，畫面相當震撼。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍不斷對外展示強大武力裝備，日前更一口氣直接秀出12枚打開頭罩豎起呈發射狀態的東風-26導彈，威懾力十足。東風-26是繼東風-21D後，全球現役第二種大型中遠程反艦彈道飛彈，首次於2015年9月3日抗戰勝利70周年閱兵公開亮相，其5000公里的射程可覆蓋第二島鏈，素有「航母殺手」之稱。

《央視》發布「鍛造雄獅向復興」的新系列紀錄片當中，出現火箭軍多種射程多個型號的東風導彈起豎與發射的畫面，其中最讓人震撼莫過於一排總計有12輛發射車/12個發射架的東風-26。從公開影片可以看到，東風-26用了可開合式的彈頭保護罩，在彈體起豎後雙錐體彈頭也同時露出。據了解，此次公開的12枚數量應該就是一個發射營的全部發射車。

東風-26彈頭採用雙錐體加彈翼構型，具有一定的機動能力，2015年《中國科技獎勵》的一則報導中曾稱，首型通用中遠程精確打擊飛彈「實現了帶空氣舵機動飛行器由馬赫數12向馬赫數18的技術跨越和戰略武器實戰能力重大突破」，間接證實了東風-26最大速度18馬赫的突防能力。

▲東風-26擁5000公里射程也被稱為「關島快遞」。（圖／路透社）

事實上解放軍目前仍未對外披露太多東風-26的消息，但結合各方資料顯示，該款導彈直徑約為1.4米，全長15.5米，起豎後約相當於5層樓的高度，搭載在12x12運輸起豎發射車（TEL）上進行陸地機動發射，同時可以做到「無依托發射」，意即不需要在經加固的陣地發射，機動轉移得以增加生存能力，且可隨時隨地發動攻擊。

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」分析，對於解放軍而言，東風-26可在戰時壓制關島為核心的第二島鏈上的美軍海空軍基地，摧毀預警機加油機等高價值資產，打擊西太地區的美軍航母編隊等戰役戰術兵團，也是因此該型導彈這幾年的數量有了快速增長。文章強調，「12發東風-26起豎亮劍所蘊含的能量與威懾力，不誇張的說就能超過遼寧號的一次出島鏈巡航。」