　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區公布台灣周邊海空域最新演訓影片　殲-20、052D驅逐艦登場

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（3）日午間公佈一組台灣周邊海空域最新演訓照片，照片中出現海軍舷號155的052D導彈驅逐艦「南京艦」、殲-20及殲-16戰機、轟-6轟炸機及軍用卡車上覆蓋偽裝網的火箭軍導彈發射車及導彈。由於這組首發照片僅顯示裝備出勤態勢，並未顯示出軍演地點，引起外界關注。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲舷號155的052D導彈驅逐艦「南京艦」。（圖／翻攝東部戰區微博）

《東部戰區》官方微博文章表示，8月3日，中國人民解放軍東部戰區位台島北部、西南、東南海空域，組織了由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加的實戰化聯合演訓，重點演練了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍空軍轟-6轟炸機。（圖／翻攝東部戰區微博）

對於東部戰區高分貝「亮劍」，大陸網友也有不同意見，紛紛在文張下留言，甚至有部分官媒還關閉評論，網友表示，「埋葬一切來犯之敵」；「拭目以待」；「就問一句，敢穿島嗎？」；「強力支持祖國統一大業」；「就這，炸魚得了！」

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲東部戰區火箭軍導彈發射車。（圖／翻攝東部戰區微博）

此前，東部戰區發言人施毅指出，解放軍東部戰區於8月2日晚開始，將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
快訊／路邊廣告看板也淪陷！　出現「老巫婆竄訪台灣」
中共連3天軍演斷台航路　航港局公告「7大港口改走替代航線」
黃安輸了！曬P圖婚紗照怒飆2字　PTT蓋樓祝福
東部戰區展開「聯合軍事行動」　最新照片曝
中共軍演鎖台　交通部：與日本、菲律賓協調替代航路
又1架！SPAR20起飛「跟著裴洛西路線」　接近台灣中
北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔
田馥甄吃義大利麵遭出征！　2發言被扯挺裴洛西

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東部戰區公布台灣周邊海空域最新演訓影片　殲-20、052D驅逐艦登場

裴洛西訪台北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔

「懷胎12個月」沒生！她做完超音波秒遭老公拋棄　挺50kg巨肚流浪

解放軍軍演跨海峽中線　陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

蔡英文授裴洛西勳章　國台辦批「政治鬧劇」：民進黨必付更大代價

港府聲援北京　李家超及高官連環譴責：全力配合中央採取一切措施

世上最孤獨郵局！整座「騰格里沙漠」只有它　寄信要騎越野車

北鎖海空航道、西跨海峽中線　解放軍4天軍演「試探」圍島封鎖能力　

暗示東風飛彈出動？　解放軍亮出「打馬賽克彈道導彈」刻意保密　

央視深夜釋出新軍演畫面　東部戰區：對台美危險行為的警告

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

東部戰區公布台灣周邊海空域最新演訓影片　殲-20、052D驅逐艦登場

裴洛西訪台北京被激怒　陸學者揭「三大手段」回擊：要讓台灣後悔

「懷胎12個月」沒生！她做完超音波秒遭老公拋棄　挺50kg巨肚流浪

解放軍軍演跨海峽中線　陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

蔡英文授裴洛西勳章　國台辦批「政治鬧劇」：民進黨必付更大代價

港府聲援北京　李家超及高官連環譴責：全力配合中央採取一切措施

世上最孤獨郵局！整座「騰格里沙漠」只有它　寄信要騎越野車

北鎖海空航道、西跨海峽中線　解放軍4天軍演「試探」圍島封鎖能力　

暗示東風飛彈出動？　解放軍亮出「打馬賽克彈道導彈」刻意保密　

央視深夜釋出新軍演畫面　東部戰區：對台美危險行為的警告

快訊／台64三車碰撞！轎車、油罐車撞爛「柴油外洩」　車流回堵中

裴洛西訪台！中共軍演威嚇　江啟臣籲：恫嚇台灣只會惡化兩岸關係

快訊／天母東山路貨車側翻卡路中　上下陽明山請改道

中共連3天軍演斷台航路　航港局佈告「7大港口改走替代航線」

快訊／路邊廣告看板淪陷！　「老巫婆竄訪台灣」現蹤這縣市

先發異動！鄭凱文身體不適　兄弟改推陳柏豪上陣

台積電穩盤上漲9元站上500！　指數拉尾盤收漲近30點

拐騙鬧更大賣家藏更深　出國打工不可能平白享高薪

好心救狗反被咬！頸部膝蓋爆血　主人竟冷眼旁觀：不是我家的

捷迅總經理孫鋼銀：塞港與大陸鎔斷措施可能讓海空運市場出現旺季行情

大豹溪石器時代大亂鬥　金髮男K中女友芭比Q了

大陸熱門新聞

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

陸嚴懲「台獨關聯機構」捐款企業一併制裁

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

共軍「圍台」軍演　胡錫進：這是武統演練啊

陸官媒直播裴洛西「把台灣全摸透？」

解放軍出動殲20　在台灣周圍演訓

國台辦批蔡英文「將台灣推向災難深淵」

陸外交部昨深夜緊急召見美駐華大使

解放軍：今晚起在台灣周邊展開一系列軍事行動

大陸海關：暫停「台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚」輸入

廈門沙灘現整排戰車！中國外交部回應了

共機繞台軍演　胡錫進：規模超過1996年台海危機

更多熱門

相關新聞

中共軍演鎖台　交部突圍方案曝！「與日本、菲律賓協調替代航路」

中共軍演鎖台　交部突圍方案曝！「與日本、菲律賓協調替代航路」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨(8/2)抵達台灣，中共8月4日中午至7日中午將在台灣周邊6個海域軍演武嚇，交通部緊急研商應變方案，交長王國材表示，空運正在與日本、菲律賓進行替代航路協調，定案將盡速公布。

裴洛西訪台　台灣準備好攤牌了？

裴洛西訪台　台灣準備好攤牌了？

解放軍軍演跨海峽中線 陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

解放軍軍演跨海峽中線 陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

裴洛西「讓兩岸形勢顛覆性改變」　他揭嚴重後果

裴洛西「讓兩岸形勢顛覆性改變」　他揭嚴重後果

裴洛西：中國不能阻止人們來台

裴洛西：中國不能阻止人們來台

關鍵字：

大陸軍武.052D殲-20台灣兩岸軍演殲-16火箭軍

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面