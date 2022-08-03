東部戰區公布台灣周邊海空域最新演訓影片　殲-20、052D驅逐艦登場

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（3）日午間公佈一組台灣周邊海空域最新演訓照片，照片中出現海軍舷號155的052D導彈驅逐艦「南京艦」、殲-20及殲-16戰機、轟-6轟炸機及軍用卡車上覆蓋偽裝網的火箭軍導彈發射車及導彈。由於這組首發照片僅顯示裝備出勤態勢，並未顯示出軍演地點，引起外界關注。

▲舷號155的052D導彈驅逐艦「南京艦」。（圖／翻攝東部戰區微博）

《東部戰區》官方微博文章表示，8月3日，中國人民解放軍東部戰區位台島北部、西南、東南海空域，組織了由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加的實戰化聯合演訓，重點演練了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

▲解放軍空軍轟-6轟炸機。（圖／翻攝東部戰區微博）

對於東部戰區高分貝「亮劍」，大陸網友也有不同意見，紛紛在文張下留言，甚至有部分官媒還關閉評論，網友表示，「埋葬一切來犯之敵」；「拭目以待」；「就問一句，敢穿島嗎？」；「強力支持祖國統一大業」；「就這，炸魚得了！」

▲東部戰區火箭軍導彈發射車。（圖／翻攝東部戰區微博）

此前，東部戰區發言人施毅指出，解放軍東部戰區於8月2日晚開始，將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）