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高雄去年「全般刑案」20年最低　破案率提升...今年已阻詐950件

▲▼守護治安！高雄暴力犯罪、詐騙案破案率大提升　達六都第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁肯定基層警察同仁共同打擊犯罪、守護高雄治安的努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（23）日召開今年第4次治安會報，市長陳其邁出席表揚金融機構行員協助攔阻詐欺，維護治安有功人員，包括元大銀行大昌分行、玉山銀行七賢分行及中國信託南高雄分行行員，在民眾辦理匯款時發現疑遭詐騙跡象，主動關懷並協助通報警方合作，成功攔阻詐騙，避免民眾財產損失。陳其邁也肯定基層警察同仁共同打擊犯罪、守護高雄治安的努力。

陳其邁表示，現在詐騙刑案日新月異，必須要有民眾與治安機關聯合通報機制，今年高雄市警方自1月到7月，已經成功攔阻民眾詐騙案件數達到950件，攔阻金額也較比去年同期高。

他接續說明，由於新型態的網路詐騙層出不窮，網路訊息查核也更加困難，他請警察同仁能夠持續與轄區所屬金融機構跨機關加強聯繫合作，尤其民眾面臨詐騙案時，在判斷真假訊息難辨。他也請警察同仁在社區積極宣導防詐騙，尤其針對高風險長輩應加強宣導。

▲▼守護治安！高雄暴力犯罪、詐騙案破案率大提升　達六都第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表揚元大銀行大昌分行、玉山銀行七賢分行及中國信託南高雄分行行員，在民眾辦理匯款之際發現疑遭詐騙跡象，並通報警方，成功攔阻百萬詐騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，高雄市去年「全般刑案」是近20年來最低，其他犯罪指標與去年同期相較，發生率也大幅降低，破案率大幅提升。統計至今年7月底為止，槍擊案發生0件為六都最優，暴力犯罪發生18件是六都第二低，其中暴力犯罪破獲率105%與詐騙案件破獲率113%皆為六都第一。

「全般刑案」指的是觸犯普通刑法與特別刑法相關案件，包括殺人、強盜、性侵害等重大暴力案件，以及竊盜、詐欺、偽造文書、公共危險等各類案件。

對此，陳其邁肯定基層警察同仁共同的努力，並請大家繼續秉持犯罪零容忍的立場與決心，共同守護高雄的治安，十分感謝所有基層警察同仁的努力及付出。他也感謝高雄、橋頭地檢署，針對高雄治安事件的指導及協助，讓高雄能在今年1月至7月的治安數據持續獲得改善。

▲▼守護治安！高雄暴力犯罪、詐騙案破案率大提升　達六都第一。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市去年全般刑案是近20年來最低，其他犯罪指標與去年同期相較，發生率也大幅降低，破案率大幅提升。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也特別提及，暑假期間活動豐富多元，包括大港閱冰、旗津風箏節、演唱會等活動，感謝警察局、交通局、觀光局及相關局處，做好交通管制、車流疏導、媒體宣導、公共清潔衛生等工作，也請所有市府同仁持續與相關單位聯繫合作，將交通的衝擊與民怨降到最低。

最後，陳其邁提醒，中秋節將屆，尤其放假首日南下旅遊車潮、返鄉車潮也會湧現，請交通局、警察局針對易壅塞的路段，及早規劃疏導措施，並呼籲民眾避開尖峰時段，搭乘大眾運輸工具，同時也請警察同仁加強取締酒駕，讓市民安心過節。

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