大陸直播七夕登記…6小時僅12對新人　太尷尬「改切城市風景」　

▲大陸直播七夕登記，6小時僅12對。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

為了鼓勵民眾結婚生育，四川某地民政局突發奇想，直播七夕當天領證結婚的人潮，結果6個小時只來了12對新人。最後因為實在太尷尬，直播切換成城市風景秀。

據《上游新聞》報導，8月22日，綿陽市遊仙區民政局婚姻登記處進行了一場七夕節的直播，從上午10點直播開始到15點45分直播結束，只記錄了12對新人領證。之後，「民政局直播新人領證僅12對登記」衝上微博熱搜引發關注。

網友看後諷刺稱，「這年頭還敢結婚的都是勇士」、「一看到結婚兩個字就腦子疼」、「不婚不育保平安」、「哈哈哈哈哈笑死了真是，還不如不播，尷尬的要死」。

也有網友指出，「七夕是個好日子嗎？從此分離一年見一次？」、「朋友本來想今天去領證的，看日曆後改期了，說不宜」、「和老黃曆禁忌相沖，七夕忌結婚搬家，也許是冷清原因」。

8月23日上午，綿陽市遊仙區民政局一名工作人員回應，「假的！當天（記者註：8月22日） 一共有77對（領證）。」

為何直播中只出現了12對新人領證？工作人員表示，「我們辦證是在大廳，頒證是在獨立房間。辦證大廳是結婚、離婚都在一起，涉及到隱私，不可能一直直播，所以主要直播頒證區域。」

具體到頒證區域只有12對新人領證，工作人員解釋，「當天結婚的人主要集中在上午，我們8點提前一個小時上班，結果還是排了很多人。雖然10點有個頒證儀式，但很多人上午把證辦了就走了。直播是10點開始的，高峰期就錯過了。沒想到因為這個直播效果很真實，引發了網民不必要的誤解。」

據《澎湃新聞》報導，據遊仙民政局相關工作人員強調，直播影片中空無一人的畫面，實為中午期間工作人員短暫休息時的狀態；而改成城市秀，是因為直播結束正常切換。