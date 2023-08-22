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公婆防疫理賠討一半「不給就不孝」　3大雷點驚呆眾人：敢嫁也是猛

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲公婆防疫理賠討一半「不給就不孝」，3大雷點驚呆眾人。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

情侶從交往到結婚，歷經生活習慣、個性與觀念上的磨合後，最終要面臨的，就是另一伴的家長。一名女網友感嘆，她與男友目前都在台北工作且收入不低，未來的公婆卻希望他們辭職回鄉一起住，甚至她還沒有嫁入就規定了一堆規矩，連防疫理賠都插手想拿一半，讓她非常不滿。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，未來公婆因為身體狀況很多，導致公婆都被保險公司拒保，每次住院或缺錢時都會向她或未婚夫（男友）討錢，甚至有一次未婚夫拿到一大筆的防疫理賠金，公婆知情後直接開口要一半，還嗆「不給就是很小氣，不孝順！」

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原PO還說，公公脾氣非常差，且自我意識非常強，不喜歡她甚至經常視而不見，而她與未婚夫目前都在台北工作且收入不低，未來打算在台北買房結婚，但婆婆卻希望他們辭職，回鄉一起住並協助（婆婆）開餐飲店。

原PO更透露，她現在還沒有嫁入，公婆就提出一大堆規矩，像是夏天不能穿短褲，不能露肩露膝蓋，要主動幫忙洗碗煮飯，結婚時只要登記就好，希望她最好什麼禮都不收。

原PO無奈說，未婚夫曾經多次與公婆溝通，但兩位老人家不聽就是不聽，講到後面態度甚至越來越擺爛，讓她非常不滿，「想請問大家，該如何保持距離感跟不被情緒勒索，我只想到未來都不回去，過年請未婚夫帶禮回去就好」。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲網友表示，「就算男友對妳很好，將來也會因為父母問題與妳磨耗掉感情」。（圖／翻攝自pakutaso）

其他網友看了貼文後，紛紛建議原PO最好別結婚，「這樣你還敢論及婚嫁，也是很猛」、「可以當前男友了真的，不要再進一步了」、「就算男友對妳很好，將來也會因為父母問題與妳磨耗掉感情」、「做自己，不要妥協」。

也有人說，如果男友會站住立場還沒問題，若男友是媽寶，真的不要結婚，「隊友爛就別結婚，下一個會更好」、「男友如果神隊友，會替妳發聲捍衛妳，可以考慮。不會就趁早放棄」、「重點是妳男友的態度，有沒有站妳這邊」。

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