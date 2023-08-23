萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

▲ 萬那杜是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社雪梨22日綜合外電報導

萬那杜陷入政治危機，加上美國和中國之間激烈競爭，4個太平洋島國和地區巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島領導人今天抵達萬那杜，考慮宣布「中立」立場。

路透社報導，官員表示，美拉尼西亞先鋒集團（Melanesian Spearhead Group，MSG）成員萬那杜、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島執政黨「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）的領導人明天將在萬那杜的國家會議中心（National Convention Centre）舉行為期兩天會議。

萬那杜副總理塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）昨天在外交部長會議後表示，各國領導人將考慮宣布建立一個「和平中立區」。

這5個國家和地區位處南太平洋戰略要地，二戰期間發揮了舉足輕重作用，如今再次成為地緣政治競爭的中心：索羅門群島與中國簽署安全協議；巴布亞紐幾內亞與美國簽署國防合作協議；斐濟上週與美國共同主辦印太國防首長會議，中國也有出席。

萬那杜總理卡爾薩考（Ishamel Kalsakau）因與澳洲簽署安全協議而面臨政治反彈，部分議員擔心會激怒中國。中國是萬那杜基礎建設主要借貸國。

卡爾薩考上週驚險挺過不信任動議，但他的政府在國會失去有效多數席次的優勢。

美拉尼西亞先鋒集團成立於40年前，以推動美拉尼西亞原住民族群的獨立，集團在萬那杜的新總部由中國出資。

「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）今天報導，塞瑞邁亞表示，領導人將考慮「擬議的美拉尼西亞先鋒集團地區和平與中立宣言，目的在推動實施美拉尼西亞先鋒集團安全倡議（MSG Security Initiative），以滿足美拉尼西亞先鋒集團地區的國安需求」。（譯者：陳昱婷／核稿：何宏儒）