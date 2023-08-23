　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

▲▼萬那杜（Republic of Vanuatu）是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。（圖／翻攝自Google地圖）

▲ 萬那杜是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社雪梨22日綜合外電報導

萬那杜陷入政治危機，加上美國和中國之間激烈競爭，4個太平洋島國和地區巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島領導人今天抵達萬那杜，考慮宣布「中立」立場。

路透社報導，官員表示，美拉尼西亞先鋒集團（Melanesian Spearhead Group，MSG）成員萬那杜、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斐濟和新喀里多尼亞島執政黨「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）的領導人明天將在萬那杜的國家會議中心（National Convention Centre）舉行為期兩天會議。

萬那杜副總理塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）昨天在外交部長會議後表示，各國領導人將考慮宣布建立一個「和平中立區」。

這5個國家和地區位處南太平洋戰略要地，二戰期間發揮了舉足輕重作用，如今再次成為地緣政治競爭的中心：索羅門群島與中國簽署安全協議；巴布亞紐幾內亞與美國簽署國防合作協議；斐濟上週與美國共同主辦印太國防首長會議，中國也有出席。

萬那杜總理卡爾薩考（Ishamel Kalsakau）因與澳洲簽署安全協議而面臨政治反彈，部分議員擔心會激怒中國。中國是萬那杜基礎建設主要借貸國。

卡爾薩考上週驚險挺過不信任動議，但他的政府在國會失去有效多數席次的優勢。

美拉尼西亞先鋒集團成立於40年前，以推動美拉尼西亞原住民族群的獨立，集團在萬那杜的新總部由中國出資。

「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）今天報導，塞瑞邁亞表示，領導人將考慮「擬議的美拉尼西亞先鋒集團地區和平與中立宣言，目的在推動實施美拉尼西亞先鋒集團安全倡議（MSG Security Initiative），以滿足美拉尼西亞先鋒集團地區的國安需求」。（譯者：陳昱婷／核稿：何宏儒）

ET快訊
成颱機率破5成！　預估路徑曝
終於等到！超商咖啡「買1送1」　美式、拿鐵都有
許常德陪陳盈潔入監　曝她最大心願
「暗黑版潤娥」現身信義區！　只穿內衣逛街
Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！開保時捷送她回家…經紀人回應
快訊／陳盈潔出現了！　報到入監囚3年2月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

《紐時》：中國負債重難救房市　可能大幅降息挽危機

巴士重大車禍現場畫面曝！　墨西哥16死32傷

美牙醫非洲狩獵行竟獵殺妻子！　詐領1.2億元理賠

拜登將出席G20峰會　提議合作增加貧窮國家貸款額度

德外長關切台海和平　指中國挑戰世界共同生活原則

香港人妻讓尪去「飛田新地」！驚知真相傻眼　以為漫畫聖地

靜待輝達財報和Fed主席談話　美股下挫174點

Meta推出Threads網頁版　挑戰X地位

美商務部長下周訪中　白宮：傳達不尋求脫鉤、降低風險意圖

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

《紐時》：中國負債重難救房市　可能大幅降息挽危機

巴士重大車禍現場畫面曝！　墨西哥16死32傷

美牙醫非洲狩獵行竟獵殺妻子！　詐領1.2億元理賠

拜登將出席G20峰會　提議合作增加貧窮國家貸款額度

德外長關切台海和平　指中國挑戰世界共同生活原則

香港人妻讓尪去「飛田新地」！驚知真相傻眼　以為漫畫聖地

靜待輝達財報和Fed主席談話　美股下挫174點

Meta推出Threads網頁版　挑戰X地位

美商務部長下周訪中　白宮：傳達不尋求脫鉤、降低風險意圖

期交所25周年慶　現身紐約時代廣場Nasdaq電視牆

漢翔董座樂觀營收「沒有天花板」　股價一度漲停

只有今天！　手搖飲「指定飲品買1送1」要搶喝

選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

福原愛告上高院！　遭指「用苦肉計」打擊江宏傑…1舉動下場慘

侯友宜金門參拜城隍！　盼降低兩岸衝突：國家安全我有責任守護

萬那杜政治危機！美中競爭激烈　南太平洋多國考慮宣布中立

賴清德菱傳媒民調40.99%領先！　柯文哲連兩個月下滑、侯友宜緩升中

「神鱒」楚奧特休養7週回歸　手痠痛仍決定復出：感覺到迫切性

金門農地驚見300名學生無酬當屍體　重現「古寧頭戰場」殘酷死狀

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

國際熱門新聞

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

香港人妻讓尪去「飛田新地」！　驚知真相傻眼

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

遊莫斯科觀光下水道遇暴雨　8人死亡

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

不聽勸「衣服包裹小海豹」害死牠

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

靜待輝達財報和Fed主席談話　美股下挫174點

更多熱門

相關新聞

中西戰略角力關鍵國　總理差挺過不信任投票

中西戰略角力關鍵國　總理差挺過不信任投票

萬那杜總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）今天驚險挺過不信任動議，反對陣營以1票之差未達罷免總理所需的27票。在此之前，反對黨批評卡爾薩考政府與澳洲簽署安全協議。

美國宣布於萬那杜增設大使館

美國宣布於萬那杜增設大使館

萬那杜爆6.5極淺地震！　5.4餘震又搖

萬那杜爆6.5極淺地震！　5.4餘震又搖

即／萬那杜爆發規模7.3強震　無海嘯威脅

即／萬那杜爆發規模7.3強震　無海嘯威脅

染疫浮屍漂上岸！萬那杜封境3天

染疫浮屍漂上岸！萬那杜封境3天

關鍵字：

萬那杜

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

「處暑」6生肖有極強好運

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

收台積電面邀　頂大哥見職位臉綠！內行：認命吧

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面