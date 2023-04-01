增強南太平洋勢力！　美國宣布於萬那杜增設大使館

▲美國計畫在南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）開設大使館。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院3月31日表示，美國計畫在南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）開設大使館，而這也是華府加強其在南太平洋外交影響力的最新舉措。

根據《路透社》報導，隨著中國在南太平洋的影響力漸增，美國務院宣布將在萬那杜首都維拉港（Port Vila）設立大使館，但未詳細說明開設時間；根據美國國務院資料，美國萬那杜有正式邦交，但先前未在當地開設大使館，目前由駐新幾內亞的外交官代表。

萬那杜約由80座島嶼組成，擁有31.9萬人口。國務院在聲明中指出，此舉措和美國的印度太平洋戰略一致，在當地的永久外交存在將使美國政府加深與萬那杜官員和社會的聯繫。

除了萬那杜以外，美國還計畫在吉里巴斯、東加等太平洋島國設立大使館。同時與馬紹爾群島、帛琉和密克羅尼西亞聯邦（FSM）商談續簽自由聯合協定（COFA），目前已就美國經濟援助條款達成共識，未來20年美國將向這3個太平洋島國提供70多億美元經濟援助，並負責這些島國的防務。

儘管美國持續在南太平洋進行外交努力，但索羅門群島已在去年和中國達成安全協議，美國與澳洲接擔心中國會在當地建立軍事基地。