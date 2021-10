快訊／規模7.3強震侵襲萬那杜　暫未發布海嘯警報

記者葉睿涵/編譯

美國地質調查局(USGS)數據顯示,大洋洲國家萬那杜(Vanuatu)外海在台灣時間10月2日下午2點29分,發生規模7.3地震,深度535.8公里。歐洲-地中海地震中心(EMSC)則指出,震央位於斐濟(Fiji)蘇瓦(Suva)西南方的491公里外的海面上。

USGS在推特發文指出,萬那杜當地可以感受到明顯的震感。不過萬那杜附近的國家目前均未發布地震或海嘯警報,澳洲與馬里亞納群島政府認為萬那杜地震不會對該國造成海嘯威脅。

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.8 #earthquake near Vanuatu Islands Region. Latest advice at https://t.co/Tynv3Zygqi. pic.twitter.com/g0WOxsHWJa