染疫遺體沖上岸！驗屍驚「確診新冠」　萬那杜急封境3天

▲位於太平洋西南方島國萬那杜。(圖/翻攝自Google Maps)



記者陳怡靜/綜合報導

太平洋島國萬那杜(Vanuatu)首都維拉港(Port Vila)11日出現一具男性浮屍,甚至還在屍體上驗出帶有新冠病毒,相關單位還在調查他真正的死因,究竟是病死還是溺水而亡。當局緊急下令封鎖出入境3日,防疫也全面升級,部分學校也因此停課。

綜合外媒報導,一艘掛著英國國旗的油輪11日自維拉港出航,準備前往索羅門群島途中,發現一名船員失蹤,立刻掉頭回去尋找,全力展開搜救行動,同一天在港口附近海灘上找到這名菲律賓籍男船員的遺體,政府隨即扣留油輪調查,沒想到將遺體送到太平間後竟驗出新冠病毒。

#Vanuatu is experiencing mysterious #Covid19 case after the dead body of a deceased #seaman or #fisherman from #Philippines washed ashore has been found Covid19 positive. #UK-flagged ship is detained by Vanuatu for investigations. @DSM_Nordkirche https://t.co/DNQghUqhKl