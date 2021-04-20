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染疫遺體沖上岸！驗屍驚「確診新冠」　萬那杜急封境3天

▲▼太平洋西南方島國萬那杜。（圖／翻攝自Google Maps）

▲位於太平洋西南方島國萬那杜。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳怡靜／綜合報導

太平洋島國萬那杜（Vanuatu）首都維拉港（Port Vila）11日出現一具男性浮屍，甚至還在屍體上驗出帶有新冠病毒，相關單位還在調查他真正的死因，究竟是病死還是溺水而亡。當局緊急下令封鎖出入境3日，防疫也全面升級，部分學校也因此停課。

綜合外媒報導，一艘掛著英國國旗的油輪11日自維拉港出航，準備前往索羅門群島途中，發現一名船員失蹤，立刻掉頭回去尋找，全力展開搜救行動，同一天在港口附近海灘上找到這名菲律賓籍男船員的遺體，政府隨即扣留油輪調查，沒想到將遺體送到太平間後竟驗出新冠病毒。

當地政府指出，目前尚未確認男子是否死於新冠肺炎，詳細的死因還有待調查，必須確定他是病死還是溺水而亡，而遺體出現在海灘上的原因，也還要進一步釐清。並在19日緊急宣布封鎖主要島嶼埃法特島（Efate）3天，禁止民眾出島。

▲▼太平洋西南方島國萬那杜。（圖／翻攝自Google Maps）

▲當地首都維拉港發現菲律賓籍男性浮屍。（圖／翻攝自Google Maps）

萬那杜總理鮑伯（Bob Loughman）表示，禁止民眾出島這段時間，也會同時追蹤相關人員的接觸史，目前已對16人進行隔離，這些人多為發現屍體趕赴現場調查的警察。當地衛生局長羅素（Russell Tamata）則認為，病毒擴散的風險不大，造成社區傳播風險很低，不過還是建議民眾能到醫院進行病毒檢測。

除了實施封島之外，當地也立刻升級防疫措施，有部分學校因此停課，許多地區也加裝了洗手裝置，公車司機和乘客也被要求要配戴口罩。

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