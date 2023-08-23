男孩醫院角落大哭　美女醫「我可牽你手嗎」救一命

▲田知學分享在醫院遇到的故事。（圖／翻攝田知學臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

急診科美女醫師田知學分享，一名男孩在醫院嚎啕大哭，她走過去安慰他，才知對方有輕生念頭。她暖心地說，「我可以牽你的手嗎」，帶他去找身心科醫師會談，讓網友大讚「謝謝您接住了他」。

田知學近日在臉書說，當時走出醫師研究辦公室，耳邊卻傳來摀著耳朵也無法掩蓋的嚎啕大哭，是一個看起來像大學新生的男孩，在醫院的接駁車站旁陰暗角落無助地嚎啕大哭。

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田知學指出，她走過去很想安慰對方，但急診醫師的安慰功力、聊天耐心真的滿差的，「還好我不是在上班，不然我可能會開始焦慮：那個插管的病人、那床休克的病人、剛剛很像急性心肌梗塞的病人、喘的小朋友好多了嗎？是不是快輪到我縫那個頭部撕裂傷的病人…轉頭望去：天啊！我還沒看的新病人又淹滿了…」

「終於，取得他的信任！他願意告訴我自己的故事」，田知學表示，「他無助到只能想到結束自己的生命，來醫院的時機又錯過門診服務時間。真想跟他分享：阿姨一整天的壓力下來，想到的是運動、腦袋放空、吃好吃的，來取代剛剛在任何一個有壓力衝突的狀態下，想撞牆的衝動！」

田知學提到，「當然，阿姨只是想想，講出來，他應該不理我了。」她對男孩說，「還有很多方法！相信阿姨！我剛好跟急診室很熟！來！我可以牽你的手嗎？我帶你過去。」她伸出手來，「好險！他願意牽阿姨的手。」

田知學說，也特別感謝忙碌超高壓的身心科醫師，願意來和男孩會談，為了確保他不做任何傻事，護理師姐姐在身心科醫師還沒到之前，把他放在身邊看得到的地方，一邊工作一邊注意他。

田知學指出，她曾經考過美國醫師執照，其實也曾經想過留在美國執業，當時為了讓自己有更多機會，所以申請不只急診科，但唯獨身心科是想都不要想的科別。

田知學表示，其實心裡的疾病最難醫！自覺真的不是那塊料，但打從心底佩服身心科醫師！這真的是非常不容易的專業！要有強大的耐心與熱忱！謝謝那位挺身相救的身心科醫師，也希望男孩可以劃破陰霾，往正能量的陽光前進。

對此，許多網友大讚，「謝謝田醫師！人美心更美」、「謝謝您接住了他」、「幸運的男孩遇到妳的援手」、「田醫師是活菩薩」。

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