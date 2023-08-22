包裹卡海關「匯3千美金才能取」婦險被騙　她嘆：這世界太黑暗！

▲桃園警分局昨天下午接獲某銀行通報，有邱姓婦人欲匯款9萬元，聲稱自己一個從美國寄來的包裹卡在海關，需支付3,000美金才能取貨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓婦人昨（21）日下午到桃園區某銀行，打算匯款9萬元，行員詢問匯款理由，邱婦聲稱「自己有一個美國寄送包裹，因運費及稅金問題被海關扣留，需匯款3,000元美金才能取得」，行員立即通報桃園警方，員警到場勸導並指出是典型詐騙，正常貨品若無法記誦將會退回原地，不可能須匯款才能取得，邱婦恍然大悟「這世界太黑暗了」。

桃園警分局指出，昨天下午3時許，桃園警察分局青溪派出所接獲轄區銀行通報，有婦人疑遭詐騙匯款，請員警到場協助勸導。警員鄧嘉瑜、趙俊翰立即趕達現場。60歲的邱姓婦人表示，最近接獲快遞多筆簡訊通知，自己有個美國寄送包裹，經由日本轉寄台灣，因運費及稅金問題被扣留在海關，須匯款3,000元美金才能取得包裹。

▲桃園市邱姓婦人昨天到桃園區某銀行欲匯款9萬元，聲稱從美國寄來的包裹卡在海關，員警與行員勸說可能是詐騙訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱婦表示，去年的確曾請旅美友人代購物品，有可能是那位朋友寄來的，因此不疑有他準備匯款台幣9萬元，員警與行員勸告不合理疑點，強調快遞公司遇貨物無法投遞，會將貨品退回，不會向寄件人收取稅金，邱婦恍然大悟，直覺差點被騙，驚呼「這世界太黑暗了」。

桃園警方呼籲，民眾若接獲不明訊息，切記要先查證，勿相信未經查證訊息，尤其要求匯款等訊息，一定要小心求證，以免受騙上當，讓荷包損失慘重。