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只有7天！超商美式「只要23元」爽喝　加碼卡布奇諾買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出限量「七夕CITY指定咖啡飲品組合價520元」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今（22）日就是七夕情人節了，趕快先請另一半喝杯咖啡！就有超商開賣「七夕5大指定飲品」組合優惠價520元，其中，大杯美式20杯520元，等於單杯下殺26元，超級划算，若將520元優惠案型轉贈給好友，即可再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬優惠賣場。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出限量「七夕CITY指定咖啡飲品組合價520元」，今（22）日起至8月28日止，品項有「CITY CAFE大杯拿鐵/卡布奇諾任14杯」、「CITY CAFE大杯美式20杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶13杯」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵7杯」以及「CITY TEA現萃茶純奶茶/純奶青16杯」。

不僅如此，7-11要再加碼，只要購買上述指定520元案型，並轉贈分享給好友，即可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬優惠賣場，快買來分享給另一半耍浪漫，或是自己買起來放也划算。

萊爾富門市則是推出「七夕情人節咖啡優惠」，今（22）日活動來到最後一天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供）

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