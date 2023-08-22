桃園八德瓦斯外洩！桃捷施工挖破管線釀禍　消防人員現場警戒

▲桃園市八德區介壽路二段今天下午捷運工程具施工單位不慎挖斷管線，造成瓦斯外洩，消防局人員緊急噴灑水霧稀釋瓦斯濃度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路二段今（22）日下午突然傳出濃厚瓦斯異味，消防局接獲通報後，立即派遣消防人員到場噴灑水霧稀釋瓦斯濃度，並通知欣桃瓦斯公司人員關閉瓦斯止洩，並在50分鐘內順利止洩，所幸並未造成人員受傷。據指出，是桃園捷運工程局工程單位開挖管線時，不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩，後續由欣桃瓦斯公司人員處理確認責任歸屬。

▲桃園市八德區介壽路二段今天下午施工單位不慎挖斷管線，造成瓦斯外洩，消防人員噴灑水霧稀釋瓦斯濃度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局今天下午2時36分左右，接獲桃園市政府捷運工程局通報，在八德區介壽路二段大潤發公司八德店附近因施工不慎挖斷瓦斯管線，現場瀰漫濃厚瓦斯異味，八德消防分隊立即派員到場噴灑水霧，以稀釋瓦斯濃度。

▲桃園市八德區介壽路二段今天下午因桃園捷運局施工單位不慎挖斷管線，造成瓦斯外洩，消防人員噴灑水霧稀釋瓦斯濃度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局並通知欣桃瓦斯工程人員到場，工程人員於下午3時12分趕抵現場，3時30分完成瓦斯止瀉，化解瓦斯外洩危險，所幸現場並無人員受傷，後續則由欣桃瓦斯公司人員沿線檢查是否有其他破損地點，並由欣桃公司與桃園捷運工程局釐清責任歸屬。