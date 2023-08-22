快訊／本土登革熱破2千例！再增1死　雲林婦住院到死亡僅一周

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱疫情燒！疾病管制署今（22）日公布上周新增556例本土登革熱，其中台南市471例最多；目前全國累積病例數已經達到2135例。值得注意的事是，上周確認今年第二例本土登革熱死亡個案，是一名雲林縣80多歲女性，本身有慢性病史，發病住院到死亡僅短短一周。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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依據疾管署統計，國內上周(8月15日至8月21日)新增556例登革熱本土病例，個案居住地台南市471例、雲林縣61例、高雄市17例、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣及屏東縣各1例；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中315例男性、241例女性，發病日介於8月3日至8月21日，另新增1例死亡個案，為雲林縣80多歲女性。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為雲林縣80多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟衰竭等慢性病病史，8月9日因發燒且意識明顯變差就醫並收治住院，經醫院採檢通報後確診登革熱。個案於住院期間出現血小板低下、肺炎等症狀，於8月15日因病況惡化不幸過世。

個案平日活動地點以住家附近為主，同住者近期曾確診登革熱，且居住地周邊有農園等高風險場域，研判為住家或附近感染。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署說明，本土疫情持續升溫，新北市、桃園市及新竹縣於上周出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有14縣市出現本土病例。

台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣均有監測中群聚疫情，今年截至8月21日累計2,135例本土病例，其中台南市1,781例、雲林縣236例、高雄市75例、屏東縣21例、嘉義縣及台中市各6例、新竹市及南投縣各2例、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及彰化縣各1例，全國病例數為近10年同期次高。

疾管署提醒，暑假已進入尾聲，假期期間人潮往來頻繁，增加疾病傳播風險；且近期各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，午後亦可能有局部大雨發生，雨後環境中容易產生積水容器，加上高溫，容易成為病媒蚊孳生之溫床，提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，雨後務必巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。疾管署特別提醒就醫民眾，如登革熱NS1快篩檢測為陰性，請務必持續留意自身健康狀況。